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СМИ: Лацио предлагает за полузащитника Марселя 15 миллионов евро

Италия
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Transfermakt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро

СМИ: Лацио предлагает за полузащитника Марселя 15 миллионов евро

Фото: Olympique de Marseille, twitter

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Марселя" Маттео Гендузи может продолжить карьеру в "Лацио", сообщает FootMercato.

По информации источника, сделка может сорваться из-за большой разницы в оценке игрока – "Марсель" хочет выручить за 24-летнего француза около 22 миллионов евро, а римляне предлагают 15 миллионов плюс бонусы.

Гендузи выступает за "Марсель" с 2021 года. Ранее полузащитник играл за лондонский "Арсенал", "Герту" и "Лорьян". Портал Transfermakt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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В статье: Лацио (Рим) Маттео Гендузи
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Источник:
footmercato

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