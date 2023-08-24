СМИ: Лацио предлагает за полузащитника Марселя 15 миллионов евро

Полузащитник "Марселя" Маттео Гендузи может продолжить карьеру в "Лацио", сообщает FootMercato.

По информации источника, сделка может сорваться из-за большой разницы в оценке игрока – "Марсель" хочет выручить за 24-летнего француза около 22 миллионов евро, а римляне предлагают 15 миллионов плюс бонусы.

Гендузи выступает за "Марсель" с 2021 года. Ранее полузащитник играл за лондонский "Арсенал", "Герту" и "Лорьян". Портал Transfermakt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.