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Рома оформила переход иранского нападающего
Лукаку уже неинтересен?
Фото: ФК Рома
Римская "Рома" объявила о переходе иранского нападающего "Байера" Сердара Азмуна. Об этом сообщается на официальных ресурсах итальянского клуба.
???? Benvenuto alla Roma, Sardar Azmoun! ????????#ASRoma pic.twitter.com/0MASouey5R— AS Roma (@OfficialASRoma) August 26, 2023
Форвард присоединился к "волкам" на правах аренды, срок действия которой истекает 30 июня 2024 года. В договор также включена опция выкупа.
Ранее Азмун выступал за российские "Рубин", "Ростов", "Зенит". В январе 2022 года он перебрался в "Байер", за который провел 44 матча, отличившись пятью голами и пятью результативными передачами.
Его текущий контракт с леверкузенцами истекает летом 2027-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Азмуна в 12 млн евро.
Добавим, что "Рому" параллельно также связывают с возможностью трансфера другого нападающего – Ромелу Лукаку.
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