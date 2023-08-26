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Рома оформила переход иранского нападающего

Италия
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Рома оформила переход иранского нападающего

Фото: ФК Рома

Новина українською

Римская "Рома" объявила о переходе иранского нападающего "Байера" Сердара Азмуна. Об этом сообщается на официальных ресурсах итальянского клуба.

Форвард присоединился к "волкам" на правах аренды, срок действия которой истекает 30 июня 2024 года. В договор также включена опция выкупа.

Ранее Азмун выступал за российские "Рубин", "Ростов", "Зенит". В январе 2022 года он перебрался в "Байер", за который провел 44 матча, отличившись пятью голами и пятью результативными передачами.

Его текущий контракт с леверкузенцами истекает летом 2027-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Азмуна в 12 млн евро.

Добавим, что "Рому" параллельно также связывают с возможностью трансфера другого нападающего – Ромелу Лукаку.

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В статье: Ромелу Лукаку Байер (Леверкузен) Рома (Рим) Сердар Азмун
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