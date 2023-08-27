Болото или дом? Что ждет Руслана Малиновского в Дженоа?

"Sic transit gloria mundi". Так проходит слава земная. В 2021-ом году Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом сезона в Серии А и тем самым остался в истории лиги. Тогда же его "Аталанта" в третий раз подряд пробилась в Лигу Чемпионов и была на шаг от исторического трофея в Кубке Италии. В финале Коппа Руслан забил. Тогда им интересовались "Ювентус", "Милан", "Интер". Прошли два года - и он оказался в новичке Серии А.

Не везло

Парадоксально выходит. С одной стороны, Руслан может жаловаться на невезение, с другой - наоборот. Прежде всего - он играл не там, где хотел и не там, где ему было бы полезнее. Не в "Интере" и "Милане", а в "Аталанте". Не в "Тоттенхэме", куда очень хотел уйти из Бергамо, а в "Марселе". И теперь он там, где не хочет быть.

Цепочку невезения можно провести ещё с "Генка". Уходил он оттуда некрасиво, куда глаза глядят. Чувствуя, что после великолепного чемпионского сезона нужно ковать железо, пока горячо. "Аталанта" была самой настойчивой, хотя не подходила Малиновскому по стилю, а её тренер Джан Пьеро Гасперини не хотел его. Затем "Олимпик" был самым настойчивым. Ну а сейчас были варианты с крепким середняком "Торино", но "Дженоа" была более настойчивой.

С Гасперини ему точно не повезло. Джан Пьеро построил сказку в "Аталанте", но это не значит, что был прав во всем. Не значит, что всегда действовал уравновешенно. Его боится даже владелец Антонио Перкасси, рассказывавший, что часто прячется и просто ожидает, когда тренер остынет. А о Малиновском Гасперини всегда весьма прохладно высказывался. Постоянно возникало ощущение, что между ними что-то личное, даже еще до появления слухов о ссоре.

Даже после голов "Ювентусу" (четыре таких), "Интеру", "Роме", "Наполи", "Лацио", даже когда его восхищенно называли "художником", "маэстро", Гасперини говорил, что ему "нужны игроки, забивающие более шести голов за сезон", нужны форварды, физически мощные и быстрые. А когда в итоге выгнал игрока из клуба - уже через несколько недель начал жаловаться, что "у нас нет техничных игроков" и "Аталанта" вынуждена играть в примитивный футбол.

Что и говорить, если Гасперини поначалу даже просил его не пробивать по воротам издали, потому что это не стиль "Аталанты". То есть взяли игрока, противоположного стилю команды.

Не вез

А вот в "Олимпике" он поначалу жаловаться не мог. К стилю и тактике "мини-Гасперини" Игора Тудора не нужно было времени на адаптацию. Хотя с другой стороны, если игрок не подходит к стилю Гасперини, то зачем идти к "мини-Гасперини"? Медлительному, но техничному Руслану больше подходила бы команда, где дают подумать. Разумеется, атакующая, но такая, где не нужно носиться сломя голову. Испанская или классическая итальянская.

Шансы он получал. Тудор хотел подписать игрока ещё прошлым летом, был искренне рад переходу. Предоставил 13 выходов в "старте" в лиге за полгода - в процентном соотношении намного больше, чем Руслан получал за любой из сезонов в "Аталанте". Даже больше количественно, чем за один из полных сезонов. По игровым минутам та же динамика. В "Аталанте" за сезон в лиге он никогда не набирал даже 1900, а здесь за полгода набрал 1229.

И здесь он начал удачно. Забил в лиге и принес победу над "Пари Сен-Жермен" в Кубке. Первую над ним дома для "Марселя" в каком-либо турнире за 12 лет. В другом матче заработал пенальти. Говорил, что ему нравится динамичный стиль игры, что благодаря "Аталанте" и знакомству с "Вероной" Тудора адаптируется быстро. Если бы тренер остался летом - Руслан также остался бы. Но вновь не повезло, поскольку новый наставник сразу же вычеркнул его.

С другой стороны, можно ведь и сказать, что наше везение, нашу судьбу мы строим собственными руками. Руслану не хватает скорости, резкости, трудолюбия в отборе, стабильности. Характер и желание обострять просыпаются лишь на отдельных матчах против грандов. В "Аталанте" также не хватило спокойствия, выдержки, учитывая ссору с тренером. Его супруга слишком часто вмешивалась, и ее высказывания раздражали клуб.

Кроме вышеуказанных моментов, в Марселе он не сделал абсолютно ничего, часто исчезая. Если бы сделал больше - получил бы и лучшие предложения, чем от "Дженоа" и "Бешикташа".

В конце концов, невызов на сентябрьские матчи сборной Украины уже должен стать тревожным звонком для него и его оценки своего нынешнего состояния. Заслуженным звонком.

Можно даже сказать, что ему не хватает честолюбия. Или же, что он слишком привязан к дому и слишком приземлен. Такие качества хороши для обычного человека, но для футболиста высокого уровня отрицательны. Он очень хотел вернуться в район Бергамо, где его дом, а у жены бизнес. Потому сейчас и не хотел ехать в Турцию и ранее долго не хотел покидать "Аталанту". Возможно, из-за цепляния за Бергамо в свое время и упустил шанс попасть в Топ-клуб.

Хотя кто мы, чтобы осуждать его? Обычно игроков делят на две категории. Суперамбициозные, которые хотят быть на вершине и побеждать и ищущие прежде всего деньги. Но есть и третий тип. Футболисты, осознающие, что не суперзвезды и ищущие прежде всего комфорт. Они не бьются головой о стенку из-за того, что не попали в "Реал" или не заработали десятки миллионов в Саудовской Аравии. А спокойно играют там, где им удобнее, ближе к дому.

Малиновскому 30 лет. Да, в таком возрасте Лионель Месси, Криштиану Роналду, Карим Бензема, Роберт Левандовский разрывали всех. Но в таком возрасте или даже ранее Марцело Брозович, Франк Кессье, Сергей Милинкович-Савич, Фабиньо решили поехать в Аравию. Руслан хотя бы поехал домой.

Герой болота

Что его ожидает в "Дженоа"? Клуб до сих пор разгребает завалы после 18-летнего правления "поедателя тренеров" Энрико Прециози. Американский фонд 777 Partners ставит амбициозные цели, но выкладывать на них большие суммы сразу не собирается. Уже доволен тем, что вернулся из Серии Б всего за один сезон. Кошмарный антирекордный сезон 2021/22 никак не забыт.

120-миллионные долги всё ещё не выплачены полностью, и руководство пытается распределить их. В предыдущем сезоне оно даже запуталось и прокололось с выплатой налогов, за что команде сняли два очка (в итоге одно вернули).

За последние семь лет команду тренировали десять тренеров. Каждый сезон игровые минуты получают 35 и даже больше игроков. СМИ оценивают, что даже сейчас, за несколько дней до закрытия трансферного окна, клубу нужно где-то пристроить десяток игроков. И это при том, что в первом матче сезона на скамье запасных сидели лишь пять полевых игроков, а на поле играли большей частью те, кто вылетал год назад.

Ожидается усиление до конца августа ещё тремя-четырьмя довольно высокого статуса. Возможен даже приход Леонардо Бонуччи. В целом же ясно, что команда совершенно не готова к сезону. И из кадрового бардака, и из результата первого матча. 1:4 дома против "Фиорентины" на глазах у 33-ех тысяч болельщиков с 0:2 уже на 11-ой минуте.

Главный тренер Альберто Джилардино уже после своего тренерского дебюта в Серии А и перед матчем против "Лацио" вынужден требовать бороться, реагировать. Говорит, что не спит по ночам и готов броситься за игроков в огонь и требует от них того же отношения, требует взять ответственность на себя. "Энтузиазм будет решающим для нас. Время настоящей "Дженоа". Нужно думать даже не о результате, а о выступлении". Признаки паники.

Хотя бы болельщики горой за нее. Освобожденные от Прециози, с которым воевали так, что тот не появлялся в городе без охраны, а затем не появлялся вообще. Теперь они воодушевлены. Выкупили 27 тысяч абонементов, и их продажу даже пришлось прекратить, чтобы оставить места на текущие билеты. Заполнили самый английский, то есть самый компактный и атмосферный стадион в лиге на первом домашнем матче.

Они понимают, в каком команда и клуб состоянии и насколько тяжёлая работа ожидает.

Самому Руслану расчистят не просто путь, а выстелят красный ковёр. Его встретили с воодушевлением, и сам Руслан и Роксана выразили свой восторг по поводу такого приёма. Они также очень рады вернуться в Италию, "наш второй дом". Его считают игроком на несколько уровней выше, чем уровень "Дженоа" и отдадут ключи от команды.

Ожидают, что его связка с новичком, форвардом сборной Италии Матео Ретеги, станет волшебной.

Джилардино собирается изменить тактическую схему с 3-5-2, и все новые варианты подстраиваются под Руслана с ним в качестве "десятки". 3-4-2-1 "Аталанты" и "Марселя", 4-3-1-2. Даже говорят о 4-2-3-1, хотя у команды нет хороших вингеров. Центральных атакующих полузащитников в команде лишь трое. Руслан, Гудмундссон и Араму, который на пути на выход. Причем Гудмундссон комфортнее себя чувствует в качестве второго форварда, а не "десятки".

С Русланом уже делают селфи местные знаменитости. А местный корреспондент La Repubblica заявляет, что с ним Джилардино наконец-то может позволить себе мечтать. Сам Альберто особо отмечает украинца как способного создать численное превосходство и изменить ситуацию на поле, а также действующего резко вертикально.

"Дженоа" Джилардино - прагматичная команда, не быстрая, не агрессивная. Даже можно сказать, что оборонительная. Здесь украинцу будет удобнее. Не нужно будет столько бегать. Разве что в контратаки.

Руслан может стать героем "Дженоа", начавшим возрождение славного клуба, до сих пор четвертого в истории по числу выигранных Скудетто (9). Может застрять в болоте новичка, лишь желающего удержаться в Высшем дивизионе. А может провалиться и вылететь вместе с ним. В любом случае, от этого безнадёжно далеко до блеска Лиги Чемпионов, третьих мест в лиге, финалов Кубка. Зато близко к дому и к сердцам болельщиков.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Pianeta Genoa