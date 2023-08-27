Будет ли дебют Малиновского? Лацио – Дженоа: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Лацио" и "Дженоа" синхронно уступили в первом туре, поэтому к этому матчу они подходят с "нулем" в графе очков. Обе команды мотивированы заработать первые баллы и подняться вверх по турнирной таблице. Нам этот матч интересен из-за недавнего перехода игрока сборной Украины Руслана Малиновского в состав "Дженоа". Сегодня может состояться его дебют.

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Серия А, второй тур

27 августа, 21:45. "Стадио Олимпико" (Рим)

"Лацио" - "Дженоа"

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