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Будет ли дебют Малиновского? Лацио – Дженоа: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Серии А
Украинец может вернуться на итальянские поля
Фото - ФК Дженоа/ автор невідомий
"Лацио" и "Дженоа" синхронно уступили в первом туре, поэтому к этому матчу они подходят с "нулем" в графе очков. Обе команды мотивированы заработать первые баллы и подняться вверх по турнирной таблице. Нам этот матч интересен из-за недавнего перехода игрока сборной Украины Руслана Малиновского в состав "Дженоа". Сегодня может состояться его дебют.
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Серия А, второй тур
27 августа, 21:45. "Стадио Олимпико" (Рим)
"Лацио" - "Дженоа"
Прямая телетрансляция: MEGOGO
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