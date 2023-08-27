Бонуччи хочет вернуться в основной состав Ювентуса

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи направил в клуб повторный официальный запрос о возобновлении статуса в команде, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Игрок считает, что клуб не соблюдает условия сделки и будет стремиться вернуть место в составе. Бонуччи, у которого остался один год контракта с "Ювентусом", в последние месяцы вел переговоры как с "Лацио", так и с "Унионом", но пока не смог договориться о переезде из Турина. Стало также известно об интересе к игроку со стороны "Дженоа". Сам Бонуччи хотел бы остаться в "Ювентусе".

Напомним, ранее главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри исключил 36-летнего центрального защитника из основного состава "бьянконери" и не взял его в предсезонный тур по США.