Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бонуччи хочет вернуться в основной состав Ювентуса
У игрока еще год контракта с клубом
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи направил в клуб повторный официальный запрос о возобновлении статуса в команде, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Игрок считает, что клуб не соблюдает условия сделки и будет стремиться вернуть место в составе. Бонуччи, у которого остался один год контракта с "Ювентусом", в последние месяцы вел переговоры как с "Лацио", так и с "Унионом", но пока не смог договориться о переезде из Турина. Стало также известно об интересе к игроку со стороны "Дженоа". Сам Бонуччи хотел бы остаться в "Ювентусе".
Напомним, ранее главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри исключил 36-летнего центрального защитника из основного состава "бьянконери" и не взял его в предсезонный тур по США.
Популярное сейчас
- Экс-партнер игрока Шахтера по национальной сборной получил российский паспорт
- Экс-тренер Усика назвал удар Дюбуа ниже пояса "законным"
- Интер Майами победил в МЛС впервые за три месяца: Кривцов не попал в заявку, Месси снова забил
- Коваленко в шаге от перехода в Эмполи, - СМИ
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО