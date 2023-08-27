Серия А. Перехваленный Ювентус теряет очки дома

Серия А. Второй тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Болонья" 1:1

Голы: Влахович 80 - Фергюсон 24

"Ювентус": Перин, Данило, Бремер, Сандро, Веа (МакКенни 82), Локателли (Йылдыз 82), Фаджоли (Погба 66), Рабио, Камбиазо (Айлинг-Джуниор 66), Влахович, Кьеза (Милик 74)

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Лукуми, Ликояннис (Корацца 61), Моро (Домингес 61), Фергюсон, Эбишер (Аль Аззузи 85), Орсолини (Карлссон 61), Зиркзее, Ндой (Фаббиан 90+2)

Предупреждения: Рабио 12, Йылдыз 88 - Пош 17

Перехвалили все-таки "Ювентус". Слишком уж вознесли. Победа над "Удинезе" и вправду была впечатляющей, с совершенно нетипичной для команды Массимилиано Аллегри скоростью, агрессией, желанием атаковать. И после нее один из героев Федерико Кьеза заявлял, что команда должна играть так всегда, а не сидеть в обороне. Но уже в следующем туре дома против команды калибра удинцев получился довольно типичный "Юве".

В принципе, за последнюю неделю Аллегри раз за разом предупреждал, что это может случиться. Отметал разговоры о яркости игры, говорил о невзрачном втором тайме, когда Щенсны спасал, о вреде излишнего энтузиазма, призывал к спокойствию. Говорил, что против "Болоньи" нужно существенно добавить в обороне, поскольку она умеет действовать агрессивно и растягивать на флангах. И оказался прав. Либо же накаркал.

"Россоблу" неделю назад проиграли дома "Милану", но и ему доставили немало проблем. А сегодня просто играли лучше соперника. Уверенно защищались, отталкивали игру в центр поля. После равной и весьма осторожной первой четверти матча начали перехватывать мячи в 25-30 метрах от ворот "Ювентуса". Ндой справа пробил слабо. А вот Фергюсон после отбора Зиркзее в борьбе с двумя защитниками нашел окно в центре и покатил в угол.

Вскоре Фергюсон пробил с 15-ти метров совсем близко к нижнему углу, Моро пробивал. В первые 30 минут счет по ударам по воротам был 0:6. Затем "Ювентус" начал давить, но создал разве что мощный штрафной Фаджоли (Скорупски отбил) и удар его же в защитников после неудачного выхода вратаря. В начале второго тайма все же забил, когда Данило сбросил головой, а Влахович пробил в падении. Но обзору вратаря мешал Рабио из офсайда.

Ключевые моменты состоялись на 71-ой и 80-ой минутах, когда "Болонья" доминировала. Зиркзее прорвался, пробил из левой стороны штрафной, Перин потащил одной рукой, Ндой добивал, но Айлинг-Джуниор помешал подкатом сзади. Причем похоже все же ухитрился не задеть его, потому и арбитр, и ВАР промолчали. А затем Айлинг-Джуниор убежал в контратаку и четко навесил слева на голову Влаховичу.

После этого гола чаще атаковала "Болонья". И финальный свисток, как и свисток на перерыв, местные болельщики встретили свистом. У "Ювентуса" еще очень много работы, и легкий первый успех отвлек "бьянконери" от нее.

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Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Лечче" 2:2

Голы: Н. Гонсалес 3, Данкан 25 - Рафия 49, Крстович 76

"Фиорентина" также одержала легкую победу в первом туре. 4:1 в гостях над "Дженоа". Возможно, и ее это расхолодило. А также 2:0 сегодня уже к 25-ой минуте. Возможно, отвлекли и мысли о Лиге Конференций, где проиграла первый матч плей-офф "Рапиду" и сыграет ответный в четверг. Хотя ведь и "Лечче" - известный специалист по камбекам. В первом туре он вернулся с 0:1 на 2:1 против "Лацио" на 85-ой и 87-ой минутах.

Данкан навесил угловой на голову Нико Гонсалесу. Затем и сам замкнул головой, хотя и с игры и в падении. Артур навешивал. Данкан еще и попадал в стойку. Но во втором тайме хозяева потеряли мяч на выходе из обороны, и Рафиа забил. А затем Крстович замкнул головой навес Банды.