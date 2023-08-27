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Серия А. Малиновский и Дженоа побеждают Лацио, будничная победа Наполи

Италия
(1 голосов)

Руслан помог в дебюте, прежде всего - в обороне

Серия А. Малиновский и Дженоа побеждают Лацио, будничная победа Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Второй тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Дженоа" 0:1

Гол: Ретеги 16

"Лацио": Проведель, Лаццари, Казале, А. Романьоли, Марушич (Лука Пеллегрини 66), Камада (Весино 66), Катальди (Кастельянос 79), Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Исаксен 66), Иммобиле, Дзакканьи

"Дженоа": Й. Мартинес, Сабелли (Мартин 85), Бани, Драгушин, Васкес, Френдруп, Бадель, Строотман (Торсби 70), Малиновский (Хефти 70), Гудмундссон (Ягелло 90+1), Ретеги (Экубан 70)

Предупреждения: Катальди 38, Лука Пеллегрини 90+3, Дзакканьи 90+3, Иммобиле 90+4 - Френдруп 39, Малиновский 61

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Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Сассуоло" 2:0

Голы: Осимхен 16 (пен.), Ди Лоренцо 64

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус (Эстигор 90), Оливера, Ангисса, Лоботка (Симеоне 84), Зелински (Каюст 83), Политано (Кварацхелия 61), Осимхен, Распадори (Элмас 83)

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Эрлич, Руан, Винья (Педерсен 61), Болока (Рашич 61), М. Лопес, Энрике, Байрами (Торстведт 76), Пинамонти (Мулаттьери 69), Лорьенте (Сейде 61)

Предупреждения: Руан 29

Удаление: М. Лопес 51 (прямая красная)

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В статье: Серия А Лацио (Рим) Дженоа (Генуя) Наполи Сассуоло
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