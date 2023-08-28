Ювентус - Болонья 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 2-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" на своем поле не смог обыграть "Болонью". Более того, подопечные Массимилиано Аллегри вынуждены были отыгрываться по ходу встречи и вырвали ничью лишь на 80-й минуте. В итоге "зебры" в первый раз в этой кампании теряют очки, а "Болонья" наоборот зарабатывает свой первый зачетный балл.

Серия А. Второй тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Болонья" 1:1

Голы: Влахович 80 - Фергюсон 24