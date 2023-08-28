Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус - Болонья 1:1. Обзор матча и видео голов
Подопечные Аллегри спасают ничью в концовке
Twitter JuventusFC
В рамках 2-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" на своем поле не смог обыграть "Болонью". Более того, подопечные Массимилиано Аллегри вынуждены были отыгрываться по ходу встречи и вырвали ничью лишь на 80-й минуте. В итоге "зебры" в первый раз в этой кампании теряют очки, а "Болонья" наоборот зарабатывает свой первый зачетный балл.
Серия А. Второй тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
Голы: Влахович 80 - Фергюсон 24
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер захватил лидерство, Ворскла подтягивается, Металлист 1925 побеждает второй раз подряд. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом
- Колос - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Малиновский сразу же в стартовом составе? Лацио - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 27.08.2023
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн