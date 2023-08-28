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Наполи сразится с Манчестер Юнайтед за Амрабата

Италия
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Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро

Наполи сразится с Манчестер Юнайтед за Амрабата

Фото: AS

UA-Футбол
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Опорный полузащитник "Фиорентины" Софьян Амрабат продолжит карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, за 27-летнего марокканца сразится "Наполи". Также на игрока уже давно претендует "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что к закрытию трансферного окна Амрабат сменит клуб.

В прошлом сезоне Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

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В статье: Наполи Манчестер Юнайтед Софиян Амрабат
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Источник:
Fabrizio Romano

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