Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи сразится с Манчестер Юнайтед за Амрабата
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро
Фото: AS
Опорный полузащитник "Фиорентины" Софьян Амрабат продолжит карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, за 27-летнего марокканца сразится "Наполи". Также на игрока уже давно претендует "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что к закрытию трансферного окна Амрабат сменит клуб.
В прошлом сезоне Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Кейн осваивается на новом месте. Бавария - Аугсбург 3:1. Обзор матча и видео голов
- Манчестер Сити на первом месте, Эвертон - на последнем. Турнирная таблица АПЛ
- Ярослава Магучих - чемпионка мира по прыжкам в высоту
- Серия А. Малиновский и Дженоа побеждают Лацио, будничная победа Наполи
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО