Наполи сразится с Манчестер Юнайтед за Амрабата

Опорный полузащитник "Фиорентины" Софьян Амрабат продолжит карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, за 27-летнего марокканца сразится "Наполи". Также на игрока уже давно претендует "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что к закрытию трансферного окна Амрабат сменит клуб.

В прошлом сезоне Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.