Индзаги: Интер остался командой, которая знает, как двигаться вперед

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги подвел итоги матча второго тура чемпионата Италии против "Кальяри" (2:0).

"Ребята играли очень хорошо с первой же минуты, проявив большой энтузиазм против новичка лиги. Нам нужно было подойти к матчу со всей серьезностью, и мы преуспели. У нас поменялось десять игроков, но я и мой штаб вполне довольны. Команда по-прежнему организована, и для тренера это крайне важно. Мы сильно изменились, это бесспорно, но остались командой, которая знает, как двигаться вперед", — приводит слова Индзаги DAZN.