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Индзаги: Интер остался командой, которая знает, как двигаться вперед

Италия
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Интер набрал 6 очков в двух стартовых матчах Серии А

Индзаги: Интер остался командой, которая знает, как двигаться вперед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги подвел итоги матча второго тура чемпионата Италии против "Кальяри" (2:0).

"Ребята играли очень хорошо с первой же минуты, проявив большой энтузиазм против новичка лиги. Нам нужно было подойти к матчу со всей серьезностью, и мы преуспели. У нас поменялось десять игроков, но я и мой штаб вполне довольны. Команда по-прежнему организована, и для тренера это крайне важно. Мы сильно изменились, это бесспорно, но остались командой, которая знает, как двигаться вперед", — приводит слова Индзаги DAZN.

"Интер" набрал 6 очков в двух стартовых матчах Серии А. Летом с команды ушло много игроков, среди которых: Онана, Пиномонти, Брозович, Госсенс, Шкриньяр и Джеко.

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В статье: Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
sempreinter

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