Тур главных лидеров и главных аутсайдеров. Итоги второго тура Серии А

Фрозиноне - Аталанта 2:1

Эллас Верона - Рома 2:1

Фиорентина - Лечче 2:2

Милан - Торино 4:1

Наполи - Сассуоло 2:0

Ювентус - Болонья 1:1

Лацио - Дженоа 0:1

Монца - Эмполи 2:0

Салернитана - Удинезе 1:1

Кальяри - Интер 0:2

В сезоне 2021/22 "Интер", "Милан" и "Наполи" боролись за Скудетто. "Ювентус" остался далеко позади, но четвёртое место занял уверенно благодаря провалам "Лацио", "Ромы" и "Аталанты". Неужели в сезоне 2023/24 такая картина повторится полностью? После всего двух туров рано и опрометчиво судить, но ситуация ныне именно такова.

"Милан" и "Наполи"

В сезоне 2022/23 "Милан" испортил картину неудачами в лиге. В частности, против "Болоньи" и "Торино". Эти соперники были очень сложны для Стефано Пиоли и в предыдущие сезоны. Но в начале нынешнего оба были убраны. Не без проблем, но с разницей более одного мяча и уверенностью в себе. Против "Торо" полчаса не могли ничего создать, затем пропустили сразу после забитого и забили второй благодаря ВАР. Но в итоге разгромили.

Ныне "Милан" - мощная физически и выносливая команда, что против "Торино" обязательно. А также быстрая и смелая. Первый гол начался с Пулишича в центре поля и завершился его же ударом. С ассиста опорника Лофтуса-Чика справа. Два новичка. Затем хитрый Жиру заработал пенальти, пригнувшись, хитрый Леау слева между двумя послал защитника Эрнандеса к воротам, затем ещё один пенальти. "Россонери" опасны отовсюду.

Кстати, 37-летний Жиру впервые с 2015-го года забил в пяти матчах лиги Топ-5 подряд.

Стефано Пиоли очень доволен новичками, особенно стремлением даже опорников атаковать. Признает некоторые проблемы, но видит прогресс. И особенно рад энтузиазму и хорошему настроению подопечных.

А его соперник и коллега Иван Юрич просто признал огромную разницу в классе.

"Наполи" также неидеален. Скорости и великолепия предыдущего сезона ему не хватает. Он выглядит несколько заторможенным и тяжеловесным. Да и играл в двух первых турах против новичка лиги и удобного для себя соперника в последнее время. "Сассуоло" ещё и в плохой форме. Тем не менее, шесть очков - важное достижение.

Чемпион сделал все, что надо и как надо. Забил ранний гол (пусть и с пенальти), затем держал мяч и прежде всего не позволял сопернику дышать, во втором тайме заработал пенальти и удаление для соперника в двух разных эпизодах (пусть и не реализовал 11-метровый). А затем на поле появился не совсем здоровый Хвича Кварацхелия и сразу же отличным пасом вразрез отправил капитана защитника Ди Лоренцо к 2:0.

Руди Гарсия доволен тем, что видит мотивированную команду, всегда пытающуюся давить на соперника, и вместе с тем спокойную. Очень доволен прикрытием обороны. Но признает, что нужно улучшить креатив и точность в атаке, поскольку слишком мало ударов попадают в створ ворот (20 процентов, по его словам). Новый тренер продолжает работать.

"Интер"

"Интер" также не феерит, не восхищает. Зато выглядит очень прочной организованной командой, знающей, чего она хочет и умеющей распределять силы. Он остался единственной командой в лиге без пропущенных, хотя ехал на неудобную для всех Сардинию, играл против резвого, игравшего с желанием Кальяри, против которого пропускал в его городе в восьми матчах подряд. На этот раз пропустил 12 ударов по воротам. Но не голы.

В прессе говорят о "Лаутарозависимости", и она и вправду присутствует. Лаутаро забил вновь. Девятый мяч в девяти матчах в карьере против любимой жертвы. Но завершал он интересную комбинацию после перехвата мяча, а первому голу пасом вразрез ассистировал другой форвард Тюрам. Забил же его ювелирным ударом латераль Думфриз. То есть и другие поработали в атаке. И все поработали в обороне, "засушив" игру во втором тайме.

По резвости, жёсткости, внимательности и желанию "Интер" не уступал. А такое равенство - нужный минимум для того, чтобы качество решило. Индзаги был очень доволен прежде всего отношением к игре, "сохранением организованности и тактических принципов". А Думфриз рассказал, что команда много тренирует компактность и агрессивность после потери мяча. Его гол был забит после перехвата.

"Ювентус"

Туринский гранд должен был присоединиться к лидерам. Уж точно от него ожидали этого после удивительного выступления в первом туре против "Удинезе". Такой яркой быстрой агрессивной игры от него не видели очень давно, и автор первого гола Федерико Кьеза призывал сохранять такую. Но его тренер Массимилиано Аллегри как раз довольно резко призывал сохранять баланс, работать, а энтузиазм называл даже опасным.

В итоге "Юве" отыграл как типичная команда Аллегри последних двух лет. Медленно, апатично, без доминирования в центре поля, без креатива в атаке. Первые 30 минут по ударам по воротам проиграл со счетом 0:6 (и пропустил, причём из-за потери мяча), из непостоянных отрезков осады ворот "Болоньи" не выжал ничего. Сравнял счет лишь в контратаке.

А о моменте на 71-ой минуте при счете 0:1 ещё долго будут говорить. Судейский эксперт Лука Марелли говорит об одном из трех худших решений ВАР в истории. Ни арбитр на поле, ни видеоассистенты не нашли фола Айлинга-Джуниора на Ндое в подкате сзади в метре от пустых ворот, и прямого въезда там на самом деле не было. Но касание все же было. То есть должны были быть удаление и пенальти в пользу "Болоньи".

Как сообщают, Аллегри был настолько взбешен из-за игры команды, что его крики из раздевалки были слышны и в пресс-центре. А на послематчевую пресс-конференцию он послал своего помощника. Говорившего о прогрессе во втором тайме и о позитиве в набранном очке. А директор "Болоньи" Клаудио Фенуччи говорил о сумасшедшем решении арбитров, неприемлемом в эру ВАР.

"Рома", "Лацио"

От римских команд не ожидали сравняться с лидерами в начале сезона. Было ясно, что они всё ещё не готовы. Но ведь не настолько, чтобы набрать одно очко из 12-ти возможных. Маурицио Сарри говорит о позднем приходе новичков и проблемах с их формой, в "Роме" всё ещё ждут главных новичков в атаке и указывают на два попадания в каркас ворот в Вероне. Но защитник Джанлука Манчини также признал непростительную игру и результат.

"Джаллоросси" пропустили с контратаки в дебюте из-за неуклюжего сейва Руя Патрисиу. И в раздевалку, когда позволили Нгонгу пробежать всю свою половину поля без проблем. То есть впервые за 13 лет начали сезон с как минимум двух пропущенных в каждом из двух первых туров. Владели мячом 72 процента (что команды Жозе Моуриньо не любят), но создали маловато. И не дожали в численном большинстве за 18 минут.

"Бьянкочелести" также не избавились от своих "демонов", о которых Сарри говорил еще после поражения в первом туре. Провалили первую четверть матча, заслуженно пропустив. Затем загнали соперника за "автобус", но при 70-ти процентах владения мячом в матче в целом и 15-ти угловых нанесли лишь два удара в створ ворот. Меньше, чем соперник. По-настоящему давили и могли забить лишь в концовке первого и начале второго таймов.

Они будто опустили руки в последней стадии матча. Хотя Сарри заявляет, что прогрессировали по сравнению с первым туром. Впрочем, и он признал провальное начало матча и слабую игру атакеров в целом. Он понимает, что прогресса (если он вообще был) недостаточно.

"Аталанта" и "Фиорентина"

"Аталанта" не провалилась в первом туре, а наоборот - выиграла. И Джан Пьеро Гасперини был прежде всего доволен фундаментом солидной обороны. Но надолго её не хватило. В гостях у новичка лиги "Богиня" пропустила легкий ранний гол после потери мяча, второй - после бардака в штрафной во время углового. После каждого из голов не реализовала шанс, но в целом создала мало и играла заторможенно, будто не понимая, какой счёт.

Первый тайм она вообще проиграла по ударам по воротам, во втором просыпалась лишь в самом начале и самом конце. А Гасперини после матча даже заявил, что его команда не способна поддерживать высокий темп, неудобно чувствует себя при быстрой игре. Не способна поддерживать темп новичка лиги? Теперь он также заявляет, что должен пересмотреть цели на сезон.

Возможно, он прежде всего должен пересмотреть стартовый состав. В первом туре голы и победу принесли замены - Де Кетеларе, Скамакка, Зортеа, Адопо. Во втором туре хотя бы двое из них должны были выходить с первых минут, а не вновь начинать в запасе.

"Фиорентина" в первом туре и вовсе выиграла разгромно. Ведя со счетом 2:0 уже на 11-ой минуте. Здесь вела с таким на 25-ой. Ещё и получив гол и два ассиста от опорников. Но то ли начала думать об ответном матче Лиги Конференций против венского "Рапида", то ли просто подумала, что все идёт легко и заснула.

"Мы вернули наших соперников в игру после того, как бросили их на канаты и могли забить три или четыре мяча только в первом тайме. Мы ослабили бдительность и пропустили в результате двух потерь в центре поля. Мы пропускаем почти с каждого опасного момента соперников", - заявил после матча Винченцо Итальяно. Признаки недостаточно классной команды.

Другие

Во втором туре негранды разгулялись. "Верона" осталась одной из четырёх команд без очковых потерь. Новички "Дженоа" и "Фрозиноне" набрали первые свои очки в сезоне и сразу же победили грандов. "Болонья" заслужила победить "Ювентус" на его поле. "Лечче" устроил камбек во втором туре подряд (уже с 0:2 на 2:2), вновь играя против участника Еврокубков.

"Монца" неделю тому сделала против "Интера" недостаточно, но хотя бы того, кого должна была переигрывать, переиграла чётко.

Разочаровали "Торино" и "Сассуоло". Юрич говорил об огромной разнице в классе, но и отмечал, что в предыдущем сезоне его команде не раз удавалось эту разницу нивелировать. Он заявляет, что ему нужно подумать и определить, в чем проблема. Ну а "нероверди" просто выглядят слишком слабыми, лишенными скорости и таланта в атаке.

"Эмполи" после двух сезонов ближе к середнякам скатывается в аутсайдеры. А "Кальяри" двигался, боролся с грозным соперником, очень старался, но для команд Клаудио Раньери нетипично пропускать такие лёгкие голы.

Украинский след





Руслан Малиновский дебютировал за "Дженоа". В схеме 4-3-2-1 играл правого из двух атакующих полузащитников, часто прижимаясь к боковой линии. В атаке создал лишь эпизод со "стенкой" и заблокированным ударом издали. По касаниям мяча и передачам был середняком в команде. В дриблинг шел редко и без единой удачи. Получил мяч в штрафной "Лацио" в отличном эпизоде, но сыграл рукой.

В единоборствах не замечен (одно выигранное из четырех), остался без отборов и перехватов, лишь с одним выбитым мячом. Потому его оценки на статистических сайтах очень низки. Но все же Руслан немало помог в обороне. Позиционно прикрывал правильно. Его прямой оппонент левый защитник Марушич ничего не сумел и был заменен на 66-ой минуте. Игравший рядом Луис Альберто по своим меркам отыграл бледно.

Следует отметить желтую карточку за срыв прорыва Марушича на фланге возле углового флажка. Первое место в команде по точности передач (88 процентов) на момент замены на 70-ой минуте. И весьма дружелюбную радостную встречу партнеров по команде при замене. Заменили же его на правого защитника. Явно с целью продержаться в обороне.

СМИ выставляли ему худшие оценки в команде - "5.5" или "6", говорили о полном отсутствии в атаке, о неподсоединении в командный механизм. Он и вправду был незаметным. Но работал хорошо и "шестерку" заслужил. Их и было больше в прессе, чем других оценок. В том числе у трех главных газет Италии. Отмечали его работу на оборону и точность передач.

Виктор Коваленко только-только перешел в "Эмполи" и довольно ожидаемо остался на скамье запасных в Монце. Судя по состоянию его команды - ноль очков и ноль забитых в двух первых турах - вскоре он понадобится на поле.

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