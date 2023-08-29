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Экс-хавбек Шахтера в шаге от перехода в ПАОК

Италия
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Это будет аренда с опцией выкупа

Экс-хавбек Шахтера в шаге от перехода в ПАОК

Фото: Instagram

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Полузащитник "Лацио" Маркос Антонио продолжит карьеру в Греции. Бразилец находится в шаге от перехода в "ПАОК", сообщает журналист Николо Скира.

Согласно данным источника, римляне арендуют игрока на один сезон с правом выкупа за 7,5 млн евро.

Антонио стал игроком "Лацио" летом 2022 года, перейдя из "Шахтера". Сумма трансфера составила 7,5 миллиона евро. С тех пор бразилец сыграл 22 поединка, в которых забил один мяч и оформил один ассист. Контракт 23-летнего игрока с "Лацио" действителен до 30 июня 2027.

"ПАОК" тренирует Разван Луческу - сын главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу. Кроме того, в греческой команде играет экс-лидер "горняков" Тайсон, а также арендованный у киевлян защитник Томаш Кендзера.

Ранее была информация, что Маркос Антонио попал в сферу интересов "Галатасарая" и "Фенербахче".

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В статье: Лацио (Рим) ПАОК (Салоники) Маркос Антонио
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Источник:
Nico Schira

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