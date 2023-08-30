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Спаллетти назвал свой штаб в сборной Италии
Нашлось место и для Буффона
Фото: figc.it
Лучано Спаллетти определился со своим тренерским штабом в национальной сборной Италии.
Ассистентом Спаллетти стал Марк Доменикини, с которым они вместе работали 26 лет. Франческо Синатти и Франко Феррини стали тренерами по физической подготовке. Тренером вратарей будет Марко Саворани, скаутом – Алессандро Пане. Аналитики – Марко Мануччи и Ренато Бальди.
Возглавлять делегацию будетДжанлуиджи Буффон, недавно завершивший карьеру в возрасте 45 лет. Бывший голкипер "Скуадры Адзурры" займет должность, на которой до него был Джанлука Виалли. 6 января 2023 года Виалли умер от рака.
9 сентября Италия на выезде сыграет с Северной Македонией в рамках отбора Евро-2024, а 12 сентября – дома со сборной Украины.
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