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Спаллетти назвал свой штаб в сборной Италии

Италия
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Нашлось место и для Буффона

Спаллетти назвал свой штаб в сборной Италии

Фото: figc.it

Новина українською

Лучано Спаллетти определился со своим тренерским штабом в национальной сборной Италии.

Ассистентом Спаллетти стал Марк Доменикини, с которым они вместе работали 26 лет. Франческо Синатти и Франко Феррини стали тренерами по физической подготовке. Тренером вратарей будет Марко Саворани, скаутом – Алессандро Пане. Аналитики – Марко Мануччи и Ренато Бальди.

Возглавлять делегацию будетДжанлуиджи Буффон, недавно завершивший карьеру в возрасте 45 лет. Бывший голкипер "Скуадры Адзурры" займет должность, на которой до него был Джанлука Виалли. 6 января 2023 года Виалли умер от рака.

9 сентября Италия на выезде сыграет с Северной Македонией в рамках отбора Евро-2024, а 12 сентября – дома со сборной Украины.

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В статье: Италия Лучано Спаллетти Национальная сборная Италии
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Источник:
figc.it

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