Официально: Павар перешел в Интер – Фото

"Интер" объявил о подписании защитника "Баварии" Бенжамена Павара. Фуллбек мюнхенцев обошелся "нерадзурри" в 30 миллионов евро.

Считается, что "Бавария" просила изначально 40 миллионов, но в итоге стороны сошлись на меньшей сумме. Ещё 2 миллиона евро могут поступить на счета "мюнхенцев" в виде бонусов.

Павар играл за "Баварию" с лета 2019 года, когда его купили у "Штутгарта" за 35 млн евро. Контракт футболиста с мюнхенцами действовал до лета 2024 года.