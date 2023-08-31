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Официально: Павар перешел в Интер – Фото
Сошлись всего на 30 миллионах евро
Фото: https://twitter.com/Inter
"Интер" объявил о подписании защитника "Баварии" Бенжамена Павара. Фуллбек мюнхенцев обошелся "нерадзурри" в 30 миллионов евро.
Считается, что "Бавария" просила изначально 40 миллионов, но в итоге стороны сошлись на меньшей сумме. Ещё 2 миллиона евро могут поступить на счета "мюнхенцев" в виде бонусов.
Павар играл за "Баварию" с лета 2019 года, когда его купили у "Штутгарта" за 35 млн евро. Контракт футболиста с мюнхенцами действовал до лета 2024 года.
Bienvenue ????????#ForzaInter #WelcomeBenjamin— Inter (@Inter) August 30, 2023
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