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Официально: Павар перешел в Интер – Фото

Италия
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Сошлись всего на 30 миллионах евро

Официально: Павар перешел в Интер – Фото

Фото: https://twitter.com/Inter

Новина українською

"Интер" объявил о подписании защитника "Баварии" Бенжамена Павара. Фуллбек мюнхенцев обошелся "нерадзурри" в 30 миллионов евро.

Считается, что "Бавария" просила изначально 40 миллионов, но в итоге стороны сошлись на меньшей сумме. Ещё 2 миллиона евро могут поступить на счета "мюнхенцев" в виде бонусов.

Павар играл за "Баварию" с лета 2019 года, когда его купили у "Штутгарта" за 35 млн евро. Контракт футболиста с мюнхенцами действовал до лета 2024 года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Интер (Милан) Бенжамен Павар
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