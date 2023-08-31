Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан покупает лучшего бомбардира прошлогоднего чемпионата Португалии
Мехди Тареми перейдет в Милан
Итальянский клуб близок к приобретению 31-летнего иранского нападающего "Порту" Мехди Тареми. Как сообщает Джанлука Ди Марцио, "россонери" согласовали с "Порту" трансфер игрока за 15 миллионов евро, но португальцы еще не дали разрешения на оформление сделки.
Тареми пройдет медосмотр и подпишет контракт с "Миланом" после того, как "Порту" окончательно одобрит переход игрока.
Мехди стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата Португалии, забив 22 гола в 33 матчах. Всего за португальскую команду Тареми провел 151 поединок, забил 80 голов и отдал 49 ассистов.
Популярное сейчас
- Финальный день лета. Бешикташ - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 31.08.2023
- Романо: Фати переходит в Брайтон – это аренда
- Среди них – Шахтер. Определились все участники группового раунда Лиги чемпионов 2023/24
- Серия А. Малиновский и Дженоа побеждают Лацио, будничная победа Наполи
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО