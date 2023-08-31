Милан покупает лучшего бомбардира прошлогоднего чемпионата Португалии

Итальянский клуб близок к приобретению 31-летнего иранского нападающего "Порту" Мехди Тареми. Как сообщает Джанлука Ди Марцио, "россонери" согласовали с "Порту" трансфер игрока за 15 миллионов евро, но португальцы еще не дали разрешения на оформление сделки.

Тареми пройдет медосмотр и подпишет контракт с "Миланом" после того, как "Порту" окончательно одобрит переход игрока.

Мехди стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата Португалии, забив 22 гола в 33 матчах. Всего за португальскую команду Тареми провел 151 поединок, забил 80 голов и отдал 49 ассистов.