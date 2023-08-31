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Милан покупает лучшего бомбардира прошлогоднего чемпионата Португалии

Италия
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Мехди Тареми перейдет в Милан

Милан покупает лучшего бомбардира прошлогоднего чемпионата Португалии

UA-Футбол
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Итальянский клуб близок к приобретению 31-летнего иранского нападающего "Порту" Мехди Тареми. Как сообщает Джанлука Ди Марцио, "россонери" согласовали с "Порту" трансфер игрока за 15 миллионов евро, но португальцы еще не дали разрешения на оформление сделки.

Тареми пройдет медосмотр и подпишет контракт с "Миланом" после того, как "Порту" окончательно одобрит переход игрока.

Мехди стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата Португалии, забив 22 гола в 33 матчах. Всего за португальскую команду Тареми провел 151 поединок, забил 80 голов и отдал 49 ассистов.

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В статье: Порту (Португалия) Мехди Тареми
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Источник:
gianlucadimarzio

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