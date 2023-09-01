Реал в третий раз отдал в аренду нападающего, купленного 3 года назад за 30 миллионов евро. На этот раз – в Фрозиноне

"Реал" согласовал аренду Рейньера Жезуса в "Фрозиноне". Бразилец проведет там следующий сезон.

Рейньер пришел в клуб в январе 2020-го из "Фламенго" за 30 миллионов евро. После полузащитник сразу же отправился в аренду в "Боруссию" Дортмунд где провел два года, а прошлый сезон Жезус отыграл в "Жироне".

Статистические показатели бразильца оставляют желать лучшего: в 18 матчах у Жезуса всего 2 гола и 1 результативная передача. Трансферная стоимость полузащитника – 2 миллиона евро.