Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал в третий раз отдал в аренду нападающего, купленного 3 года назад за 30 миллионов евро. На этот раз – в Фрозиноне
Прошлый сезон полузащитник провел в "Жироне"
Фото: twitter.com/Frosinone1928
"Реал" согласовал аренду Рейньера Жезуса в "Фрозиноне". Бразилец проведет там следующий сезон.
Рейньер пришел в клуб в январе 2020-го из "Фламенго" за 30 миллионов евро. После полузащитник сразу же отправился в аренду в "Боруссию" Дортмунд где провел два года, а прошлый сезон Жезус отыграл в "Жироне".
Статистические показатели бразильца оставляют желать лучшего: в 18 матчах у Жезуса всего 2 гола и 1 результативная передача. Трансферная стоимость полузащитника – 2 миллиона евро.
???????? Reinier è giallazzurro!— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) September 1, 2023
✍???? Il centrocampista classe 2002 arriva a titolo temporaneo dal @realmadrid
➡️ https://t.co/aZDzm9ofvo pic.twitter.com/uZVtGDOlTe
Популярное сейчас
- Заря сыграет с чемпионом Исландии. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Конференций
- Еще один украинец. Жирона подписала воспитанника Динамо
- Таблица коэффициентов. Крошками сыт не будешь
- Украинское трио в еврокубках, небезопасный выезд Шахтера. Расписание матчей на 28 августа - 3 сентября
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО