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Реал в третий раз отдал в аренду нападающего, купленного 3 года назад за 30 миллионов евро. На этот раз – в Фрозиноне

Италия
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Прошлый сезон полузащитник провел в "Жироне"

Реал в третий раз отдал в аренду нападающего, купленного 3 года назад за 30 миллионов евро. На этот раз – в Фрозиноне

Фото: twitter.com/Frosinone1928

Новина українською

"Реал" согласовал аренду Рейньера Жезуса в "Фрозиноне". Бразилец проведет там следующий сезон.

Рейньер пришел в клуб в январе 2020-го из "Фламенго" за 30 миллионов евро. После полузащитник сразу же отправился в аренду в "Боруссию" Дортмунд где провел два года, а прошлый сезон Жезус отыграл в "Жироне".

Статистические показатели бразильца оставляют желать лучшего: в 18 матчах у Жезуса всего 2 гола и 1 результативная передача. Трансферная стоимость полузащитника – 2 миллиона евро.

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В статье: Реал (Мадрид)
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