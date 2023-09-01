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Италия опубликовала состав на матчи с Украиной и Северной Македонией

Италия
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Без существенных потерь

Италия опубликовала состав на матчи с Украиной и Северной Македонией

Фото: figc.it

Новина українською

Сборная Италии опубликовала состав на сентябрьские матчи сборных. В состав вернулся Чиро Иммобиле.

Летом, в матчах Лиги наций, Чиро не участвовал. На острие выходил Матео Ретеги - мартовский дебютант национальной команды.

Полная заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполи), Иван Проведель (Лацио), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)

Защитники: Алессандро Бастони (Интер), Кристиано Бираги (Фиорентина), Николо Казале (Лацио), Маттео Дармиан (Интер), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Федерико Димарко (Интер), Джанлука Манчини (Рома), АлессиоЛоньйо , Джорджо Скальвини (Аталанта), Леонардо Спинаццола (Рома)

Полузащитники: Николо Барелла (Интер), Бриан Кристанте (Рома), Мануэль Локателли (Ювентус), Лоренцо Пеллегрини (Рома), Маттео Пессина (Монца), Сандро Тонали (Ньюкасл).

Нападающие: Федерико Кьеза (Ювентус), Уилфрид Ньонто (Лидс), Чиро Иммобиле (Лацио), Маттео Политано (Наполи), Джакомо Распадори (Наполи), Матео Ретеги (Дженоа), Маттиа Дзакканьи (Лаци) Вилла).

Матч с Украиной пройдет 12-го сентября, тогда как с Северной Македонией Италия сыграет 9-го.

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В статье: Украина Италия
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