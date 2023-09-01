Серия А. Рома - Милан 1:2. ''Волки'' беззубы даже в численном большинстве

Серия А. Третий тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Милан" 1:2

Голы: Спинаццола 90+3 - Жиру 9 (пен.), Леау 48

"Рома": Патрисиу, Челик (Спинаццола 70), Манчини (Пагано 79), Смоллинг, Льоренте, Залевски, Кристанте, Паредес (Бове 70), Ауар (Лоренцо Пеллегрини 31), Эль-Шаарави (Лукаку 71), Белотти

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Томори, Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик (Калулу 65), Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе 77), Жиру (Побега 70), Леау (Окафор 77)

Предупреждения: Паредес 70, Лукаку 85 - Томори 19, Лофтус-Чик 34, Окафор 90+6

Удаление: Томори 61 (вторая желтая)

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Расклад сил перед этим матчем был предельно ясен. "Милан" начал сезон с побед над крепкими "Болоньей" и "Торино" с общим счетом 6:1, играя в свое удовольствие, чувствуя себя свободно. "Рома" же начала с одного очка в двух матчах против аутсайдеров "Салернитаны" и "Вероны", пропустив четыре мяча, выглядела разобранной в центре поля и обороны. Также страдала от травм, теряя Дибалу, Пеллегрини, Саншеша.

Кое-какое окно к успеху просматривалось. Сегодня Жозе Моуриньо впервые в сезоне сидел на скамье запасных. Ромелу Лукаку дебютировал. Заполненный в 35-ый раз подряд стадион поддерживал. Поддерживала также мысль о том, что в атаке "волки" в первых турах создали немало, и не хватало лишь везения. А также мысль о неидеальной обороне "дьяволов". Но сегодня "Роме" даже не удалось воспользоваться численным большинством.

Разумеется, "Милану" помог ранний гол. Лофтус-Чик обыгрался с Эрнандесом, прорвался, Патрисиу бросился ему в ноги и задел своей ногой. Пенальти и Оливье Жиру впервые после Андрея Шевченко в 2001-ом году забивает более трех мячей за "Милан" в первых трех турах. Вскоре Патрисиу исправился, отбив удар Пулишича слета метров с шести. Но тенденция уже была определена. "Милан" крепко взял игру в свои руки.

Вообще-то, гости в атаке в целом сделали мало. Можно даже сказать, были бледны. Не спешили, не прессинговали как следует. Но это и было их тактикой. Прежде всего душить соперника в центре поля, герметично прикрывать оборону, владеть мячом 68 процентов времени до перерыва. Все это работало блестяще. У "Ромы" не было ни единого шанса, и она выглядела совершенно беспомощной. Также не прессингуя, не двигаясь.

В начале второго тайма Калабрия навесил, а Леау, лежа на газоне спиной к воротам, пробил и попал ударом от стойки. Вскоре Лофтуса-Чика на ударе с линии штрафной еле заблокировал защитник. А далее "Милан" вновь перешел на режим удушения. Правда, на этот раз его проблемная оборона дала сопернику шанс. Томори много фолил сегодня и в итоге был удален на 61-ой минуте. После чего "Рома" наконец-то пробила в створ.

Впрочем, и в численном большинстве она показала слишком мало. Даже слишком мало желания. Будто не верила в себя. Начала зарабатывать штрафные и угловые, с которых в предыдущем сезоне в лиге забила почти половину голов, но явно недостаточно, да и с них ничего не создавала. Эль-Шаарави и Лукаку как раз с игры, сместившись слева в центр, пробивали из района линии штрафной. Маньян отбил удар Стефана, Ромелу не попал.

Забить все же удалось. Спинаццола повторил действие Эльши и Рома, и Леонардо явно помог рикошет. Сразу же вернулись воспоминания о предыдущем сезоне, когда "Милан" упустил 2:0 из-за пропущенных от "Ромы" на 87-ой и 93-ей минуте. Он мог упустить и сегодня, когда почти сразу после гола Маньян грубо ошибся на выходе. Но мяч от головы Бове улетел в сторону углового флажка.

"Милан" не проигрывает "Роме" в 11-ти из 12-ти последних матчей в лиге. Сегодня компенсировал две ничьи в предыдущем сезоне. Укрепляет лидерство в лиге по победам в гостях над этим соперником - 31. Жиру повторяет свою рекордную серию в карьере - шесть матчей в лигах Топ-5 подряд с забитыми. "Дьяволы" испытывают некие проблемы в обороне, но в целом очень сильны и подходят к Миланскому дерби уверенными в себе.

А "Рома"? Она впервые за 12 лет начинает сезон без побед в трех первых турах. Тогда завершила сезон седьмой и сейчас не выглядит способной занять намного более высокое место. Можно говорить о травмах и раннем пропущенном, но травмы в атаке, а постоянно проваливаются центр поля, оборона и вратарь. Эта команда просто выглядит слишком слабой.