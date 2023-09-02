Серия А. Автобус Раньери не выстоял в Болонье

Серия А. Третий тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

: Зиркзее 59, Фаббиан 89 - Лувумбо 22

И в предыдущем сезоне, и в начале этого "Болонья" отличалась смелой игрой против грандов. Сезон 2023/24 начала поражением от "Милана", но немало докучала "россонери", дважды попадала в каркас ворот, должна была забивать. А затем играла в Турине лучше, чем "Ювентус", и заслуживала победу (1:1). Её проблемой, как и всех середняков, остаются матчи против аутсайдеров, особенно дома. Взламывать "автобус" - не ее специализация.

Новичок лиги "Кальяри" в первом туре уже выстоял в гостях против команды калибра "Болоньи" - "Торино" (0:0). И сегодня собирался стоять. Владел мячом менее тридцати процентов времени, по ударам по воротам уступил более чем в два раза. Дважды мяч попадал в каркас ворот сардов, их вратарь Радунович также работал. Команда Клаудио Раньери была близка к ничьей.

Мощный удар Карлссона в первой четверти матча приняла на себя крестовина. В ответ Лувумбо прорвался слева и забил. Радунович совершил двойной сейв против Карлссона и Зиркзее в упор, пропустил после прорыва Зиркзее слева, похожего на прорыв Лувумбо. А перекладина отбила пенальти Орсолини, назначенный за руку Ди Пардо. В концовке же даже "Кальяри" атаковал. Скорупски отбил удар Лувумбо, а Сулемана не попал с хорошей позиции.

И все же "Болонья" вырвала победу. Заслуженную. Штрафной, Кристиансен замыкает слета, Радунович вроде бы укротил мяч, но упустил его к арендованному у "Интера" Фаббиану.

На счету "Болоньи" четыре очка, "Кальяри" - одно.

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Удине. "Дачия Арена"

"Фрозиноне" - также новичок, "Удинезе" - также команда калибра "Торино", но матч между ними получился иным. Равным и гораздо более богатым на моменты. Здесь новичок даже больше владел мячом, а обе команды одинаково мазали, попадали во вратаря соперников (по одному суперсейву). Также ВАР отменял пенальти. И автогол из-за пересечения мяча лицевой линии. Странно, что в итоге никто не забил.

"Удинезе" с двумя очками после трех туров, "Фрозиноне" - с четырьмя.