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Серия А. Наполи - Лацио 1:2. Удивляет, но не удивляет
Чемпион проигрывает дома вице-чемпиону
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. Третий тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Лацио" 1:2
Голы: Зелински 32 - Луис Альберто 30, Камада 52
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Оливера (Руи 65), Лоботка, Ангисса, Зелински (Симеоне 84), Политано (Линдстрем 75), Осимхен, Кварацхелия (Распадори 66)
"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьоли, Хюсай (Лука Пеллегрини 80), Камада (Гендузи 66), Катальди, Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Педро 80), Иммобиле (Кастелланос 90+3), Дзакканьи (Исаксен 90+3)
Предупреждения: Дзакканьи 26, Луис Альберто 60
Главный арбитр: Андреа Коломбо
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