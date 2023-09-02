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Серия А. Наполи - Лацио 1:2. Удивляет, но не удивляет

Италия
(1 голосов)

Чемпион проигрывает дома вице-чемпиону

Серия А. Наполи - Лацио 1:2. Удивляет, но не удивляет

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Третий тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Лацио" 1:2

Голы: Зелински 32 - Луис Альберто 30, Камада 52

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Оливера (Руи 65), Лоботка, Ангисса, Зелински (Симеоне 84), Политано (Линдстрем 75), Осимхен, Кварацхелия (Распадори 66)

"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьоли, Хюсай (Лука Пеллегрини 80), Камада (Гендузи 66), Катальди, Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Педро 80), Иммобиле (Кастелланос 90+3), Дзакканьи (Исаксен 90+3)

Предупреждения: Дзакканьи 26, Луис Альберто 60

Главный арбитр: Андреа Коломбо

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В статье: Серия А Лацио (Рим) Наполи
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