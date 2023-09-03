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Игровое время для Малиновского? Торино - Дженоа. Онлайн прямая видеотрансляция матча Серии А

Италия
(1 голосов)

Торино - Дженоа: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Игровое время для Малиновского? Торино - Дженоа. Онлайн прямая видеотрансляция матча Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Руслан Малиновский вернулся в Серию А и уже дебютировал за "Дженоа". В прошлом туре украинец попал в основной состав. Возможно, это запланировано и на игру с "Торино".

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Матч состоится в 19.30. Смотреть можно на ОТТ-платформе MEGOGO – канал Футбол 3 MEGOGO.

"Торино 19:30 "Дженоа"

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Трансляція матчу Торіно - Дженоа
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