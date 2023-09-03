Игровое время для Малиновского? Торино - Дженоа. Онлайн прямая видеотрансляция матча Серии А

Руслан Малиновский вернулся в Серию А и уже дебютировал за "Дженоа". В прошлом туре украинец попал в основной состав. Возможно, это запланировано и на игру с "Торино".

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Матч состоится в 19.30. Смотреть можно на ОТТ-платформе MEGOGO – канал Футбол 3 MEGOGO.

"Торино 19:30 "Дженоа"