Дебют Коваленко? Эмполи - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Ювентус" проэкзаменует "Эмполи" в третьем туре Серии А. Этот матч интересен, прежде всего, ожиданиями дебюта Виктора Коваленко. У украинца есть шанс сыграть против топ-соперника.

Матч состоится в 21.45. Смотреть можно на ОТТ-платформе MEGOGO – канал Футбол 3 MEGOGO.

"Эмполи" 21:45 "Ювентус"