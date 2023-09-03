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Дебют Коваленко? Эмполи - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Эмполи - Ювентус: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
"Ювентус" проэкзаменует "Эмполи" в третьем туре Серии А. Этот матч интересен, прежде всего, ожиданиями дебюта Виктора Коваленко. У украинца есть шанс сыграть против топ-соперника.
Матч состоится в 21.45. Смотреть можно на ОТТ-платформе MEGOGO – канал Футбол 3 MEGOGO.
"Эмполи" 21:45 "Ювентус"
Трансляція матчу Емполі - ЮвентусСмотреть трансляцию
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