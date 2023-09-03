Не впечетлил Моуринью. Рома отдала в Олимпиакос норвежца, которого купила прошлой зимой

Правый вингер “Ромы” Ула Сульбаккен текущий сезон 23/24 гг. проведет на правах аренды в греческом “Олимпиакосе”.

В соглашении, рассчитанном на один год, включено право выкупа. Оно не является обязательным. Аналитический портал Transfermarkt сообщает, что итальянцы получат 1,5 млн евро за эту аренду.

Сульбаккен стал футболистом “Ромы” в январе этого года, перейдя на правах свободного агента. До этого он выступал за норвежский "Буде-Глимт".

За "волков" Ула сыграл 15 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя ассистами. В среднем он проводил на поле 35 минут за матч.

Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 3,5 миллиона евро. Его контракт с “Ромой” рассчитан до лета 2027-го.