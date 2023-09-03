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Серия А. Боевой корабль Интера снес Фиорентину, Дженоа проигрывает после ухода Малиновского

Италия
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"Нерадзурри" не отстают от соседей

Серия А. Боевой корабль Интера снес Фиорентину, Дженоа проигрывает после ухода Малиновского

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Третий тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Фиорентина" 4:0

Голы: Тюрам 23, Лаутаро Мартинес 53, 73, Чалханоглу 58 (пен.)

"Интер": Зоммер, Дармиан, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз (Куадрадо 70), Чалханоглу (Асллани 78), Барелла (Фраттези 59), Мхитарян, Димарко (Аугусто 70), Тюрам (Арнаутович 70), Лаутаро Мартинес

"Фиорентина": Кристенсен, Додо, Миленкович, Раньери, Бираги, Артур (Аматуччи 75), Мандрагора, Бонавентура (Инфантино 55), Н. Гонсалес (Брекало 55), Бельтран (Нзола 46), Куаме (Соттил 46)

Предупреждения: Барелла 45+5 - Раньери 39

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно назвал "Интер" "боевым кораблем". Даже он не предполагал, насколько прав. В первых двух турах "нерадзурри" не играли как-то особо ярко и феерично. Зато предельно организованно, собранно и с большим желанием. Перекрывали "Монцу" и "Кальяри" без проблем. Симоне Индзаги говорил, что сегодня его команда обязана продемонстрировать те же качества. Команда услыхала.

В принципе, даже сегодня неправильно было бы говорить, что "Интер" феерил, блистал. Обычно он поддерживал невысокий темп, а владел мячом и вовсе лишь 40 процентов времени. В первые 22 минуты спал, нанеся лишь три малозначимых удара по воротам. Как раз "Фиорентина" нанесла заметный - мощный Бонавентуры издали немного выше. Она вроде бы держалась уверенно. Но уже после первого пропущенного исчезла.

На 24-ой минуте Димарко запрессинговал защитников, мяч отскочил к нему, Федерико прорвался слева и идеально навесил на голову Тюраму. Первый гол француза за новую команду. Маркус также обязан был замыкать прострел Думфриза в трех метрах от ворот. Правду говоря, тот был немного сильным. Лаутаро не сумел добить в створ после сейва Кристенсена от Бастони. Вратарь также отбил штрафной Чалханоглу.

В начале второго тайма "Фиорентина" пыталась давить, огрызаться. Но ее подводила жуткая неорганизованность. Кристенсен еще перевел удар Думфриза в стойку, попал туда и Лаутаро головой. А контратака Бастони с пасом на левый фланг, возвращением Тюрама в центр и мощным ударом Лаутаро принесла 2:0. Вскоре Тюрам заработал пенальти, когда Кристенсен сбил его на добивании. А Лаутаро замкнул прострел Куадрадо.

"Нерадзурри" в итоге даже не пропустили. Несмотря на один неуверенный сейв Зоммера. Они остались единственной командой лиги без пропущенных в новом сезоне.

В марте "Фиорентина" даже переиграла "Интер" на "Меацца". Другие два матча в предыдущем сезоне проиграла ему, но в яростной борьбе. В Милане проиграла лишь один из четырех предыдущих. Но сегодня была снесена. Возможно, устала после тяжелейшего матча Лиги Конференций против "Рапида" в четверг. Тем более, что Итальяно сегодня изменил стартовый состав лишь на 1/11. А скорее всего, "Интер" просто настолько силен.

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Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Дженоа" 1:0

Гол: Радоньич 90+3

"Торино" и "Дженоа" также спали. Практически весь матч. Хотя вот это никого не удивляло. "Торо" уже сыграл вничью 0:0 дома против другого новичка - "Кальяри", а затем получил 1:4 от "Милана". То есть не в форме. "Дженоа" же исправила 1:4 от "Фиорентины" 1:0 над серебряным призером "Лацио" в Риме, но сегодня, как и неделю назад, собиралась лишь обороняться. 37 процентов владения мячом подтверждали это.

Кое-какое движение у ворот обеих команд началось лишь после ухода с поля Руслана Малиновского (58-ая минута). Да и то не сразу. Заменивший его опорник Кутлу пробил низом, и Милинковичу-Савичу пришлось отбивать ногами. А в добавленное время вышедший на замену Радоньич сместился слева, убрал финтами соперника и с острого угла сумел пробить мимо вратаря.

Малиновский в атаке сегодня сделал даже меньше, чем в Риме. Он играл на этот раз ближе к центру, а не к флангу. И более в глубине. Пытался помогать в распасовке, в выходе из-под прессинга. Касался мяча очень далеко от ворот соперника. Обычно даже не участвовал в первой волне прессинга. Хотя можно отметить, что помогал в обороне, хорошо прикрывал свои зоны. Получил желтую карточку за срыв опасной атаки толчком сзади.

По касаниям мяча на момент ухода с поля никто на поле не был хуже него (у него и еще троих - 19), по передачам и их точности хуже были трое - 16, 62.4 процента.

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В статье: Серия А Интер (Милан) Дженоа (Генуя) Торино Фиорентина (Флоренция)
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