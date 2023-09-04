Индзаги прокомментировал повторение лучшего старта Интера в Серии А с 1966 года

Симоне Индзаги прокомментировал старт "Интера" в Серии А.

В 3-м туре Серии А "Интер" разгромил "Фиорентину" (4:0) и одержал третью подряд сухую победу в сезоне. "Нерадзурри" повторили свой лучший старт в Серии А с 1966 года.

"Лучшее в матче? Реакция болельщиков в конце. Мы провели три великолепных матча. С 13 июля ребята отлично работают и заряжены энтузиазмом. Мы знаем, что это только начало, но это отличный знак.

Маркус Тюрам очень хорошо сыграл, я надеялся, что он забьет, поэтому я доволен.

Мы решительно настроены не пропускать голы, и у нас это получается - все игроки жертвуют собой, чтобы помочь команде, включая нападающих. Нужно продолжать в том же духе".

О Лаутаро Мартинесе

"Я надеюсь что он станет лучшим бомбардиром Серии А, у него есть все необходимое для этого. Помимо голов, приятно видеть, как усердно он работает на команду. Он лидер и постоянно совершенствуется", - сказал главный тренер "Интера" в интервью DAZN.