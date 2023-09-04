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Индзаги прокомментировал повторение лучшего старта Интера в Серии А с 1966 года
Интер одержал третью подряд сухую победу в Серии А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Симоне Индзаги прокомментировал старт "Интера" в Серии А.
В 3-м туре Серии А "Интер" разгромил "Фиорентину" (4:0) и одержал третью подряд сухую победу в сезоне. "Нерадзурри" повторили свой лучший старт в Серии А с 1966 года.
"Лучшее в матче? Реакция болельщиков в конце. Мы провели три великолепных матча. С 13 июля ребята отлично работают и заряжены энтузиазмом. Мы знаем, что это только начало, но это отличный знак.
Маркус Тюрам очень хорошо сыграл, я надеялся, что он забьет, поэтому я доволен.
Мы решительно настроены не пропускать голы, и у нас это получается - все игроки жертвуют собой, чтобы помочь команде, включая нападающих. Нужно продолжать в том же духе".
О Лаутаро Мартинесе
"Я надеюсь что он станет лучшим бомбардиром Серии А, у него есть все необходимое для этого. Помимо голов, приятно видеть, как усердно он работает на команду. Он лидер и постоянно совершенствуется", - сказал главный тренер "Интера" в интервью DAZN.
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