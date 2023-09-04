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Серия А. Торино - Дженоа 1:0. Видео гола и обзор матча
WhoScored и Sofascore оценили действия Малиновского в 6.0 и 6.4 балла соответственно
Getty Images/Global Images Ukraine
Команды провели не самый выразительный первый тайм, Дженоа мало владела мячом, команда отдавала инициативу сопернику, складывалось впечатление, что гостей вполне удовлетворит нулевая ничья.
Некоторое движение у ворот обеих команд началось лишь после ухода с поля Руслана Малиновского (58-я минута). В добавленное время вышедший на замену Радоньич сместился слева, убрал финтами соперника и с острого угла сумел пробить мимо вратаря.
Малиновский в атаке сегодня сделал даже меньше, чем в Риме. Он играл на сей раз ближе к центру, а не к флангу. И больше в глубине. Старался помогать в распасовке, в выходе из-под прессинга. Касался мяча очень далеко от ворот соперника. Обычно даже не участвовал в первой волне прессинга.
Хотя можно отметить, что помогал обороне, хорошо прикрывал свои зоны. Получил желтую карточку за срыв опасной атаки толчком сзади.
По касаниям мяча на момент выхода с поля никто на поле не был хуже него (у него и еще троих - 19).
WhoScored и Sofascore оценили действия Малиновского в 6.0 и 6.4 балла соответственно. Это самые низкие оценки среди игроков основы "Дженоа".
Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Дженоа" 1:0
Гол: Радоньич 90+3
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