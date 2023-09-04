Серия А. Торино - Дженоа 1:0. Видео гола и обзор матча

Команды провели не самый выразительный первый тайм, Дженоа мало владела мячом, команда отдавала инициативу сопернику, складывалось впечатление, что гостей вполне удовлетворит нулевая ничья.

Некоторое движение у ворот обеих команд началось лишь после ухода с поля Руслана Малиновского (58-я минута). В добавленное время вышедший на замену Радоньич сместился слева, убрал финтами соперника и с острого угла сумел пробить мимо вратаря.

Малиновский в атаке сегодня сделал даже меньше, чем в Риме. Он играл на сей раз ближе к центру, а не к флангу. И больше в глубине. Старался помогать в распасовке, в выходе из-под прессинга. Касался мяча очень далеко от ворот соперника. Обычно даже не участвовал в первой волне прессинга.

Хотя можно отметить, что помогал обороне, хорошо прикрывал свои зоны. Получил желтую карточку за срыв опасной атаки толчком сзади.

По касаниям мяча на момент выхода с поля никто на поле не был хуже него (у него и еще троих - 19).

WhoScored и Sofascore оценили действия Малиновского в 6.0 и 6.4 балла соответственно. Это самые низкие оценки среди игроков основы "Дженоа".

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Дженоа" 1:0

Гол: Радоньич 90+3