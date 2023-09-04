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Неудачный дебют Коваленко. Эмполи - Ювентус - 0:2. Видео голов и обзор матча
Туринцы оказались сильнее синих
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча 3-го тура чемпионата Италии, в котором "Эмполи" на своем поле проиграл "Ювентусу" (0:2). Счет был открыт в середине первого тайма - отличился Данило. Вскоре туринцы могли удвоить свое преимущество, но Влахович не реализовал пенальти. Точку в игре поставил Кьеза.
Заметим, что поединок против "Ювентуса" стал дебютным для Виктора Коваленко. Украинец недавно перешел в "Эмполи" на правах аренды из "Аталанты".
3-й тур, Серия А
"Эмполи" - "Ювентус" - 0:2
Голы: Данило, 24, Кьеза, 82.
Нереализованный пенальти: Влахович, 39.
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