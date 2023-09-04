Неудачный дебют Коваленко. Эмполи - Ювентус - 0:2. Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча 3-го тура чемпионата Италии, в котором "Эмполи" на своем поле проиграл "Ювентусу" (0:2). Счет был открыт в середине первого тайма - отличился Данило. Вскоре туринцы могли удвоить свое преимущество, но Влахович не реализовал пенальти. Точку в игре поставил Кьеза.

Заметим, что поединок против "Ювентуса" стал дебютным для Виктора Коваленко. Украинец недавно перешел в "Эмполи" на правах аренды из "Аталанты".

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3-й тур, Серия А

"Эмполи" - "Ювентус" - 0:2

Голы: Данило, 24, Кьеза, 82.

Нереализованный пенальти: Влахович, 39.