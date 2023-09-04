  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Неудачный дебют Коваленко. Эмполи - Ювентус - 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неудачный дебют Коваленко. Эмполи - Ювентус - 0:2. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Туринцы оказались сильнее синих

Неудачный дебют Коваленко. Эмполи - Ювентус - 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча 3-го тура чемпионата Италии, в котором "Эмполи" на своем поле проиграл "Ювентусу" (0:2). Счет был открыт в середине первого тайма - отличился Данило. Вскоре туринцы могли удвоить свое преимущество, но Влахович не реализовал пенальти. Точку в игре поставил Кьеза.

Заметим, что поединок против "Ювентуса" стал дебютным для Виктора Коваленко. Украинец недавно перешел в "Эмполи" на правах аренды из "Аталанты".

Читайте такжеКоваленко дебютировал за Эмполи и получил вторую худшую оценку в матче

3-й тур, Серия А

"Эмполи" - "Ювентус" - 0:2

Голы: Данило, 24, Кьеза, 82.

Нереализованный пенальти: Влахович, 39.

По теме
yellow-arrow
Погба получил новую травму
yellow-arrow
Серия А. Торино - Дженоа 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Индзаги прокомментировал повторение лучшего старта Интера в Серии А с 1966 года
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Эмполи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде