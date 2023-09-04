Погба получил новую травму

Полузащитник "Ювентус" Поль Погба получил повреждение в матче 3-го тура Серии А с "Эмполи" (2:0). Об этом сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

"Мы пока ничего не знаем, он почувствовал неприятные ощущения в области спины, посмотрим, что покажет обследование", - сказал Аллегри в интервью Sky Sport Italia.

Погба вернулся в "Ювентус" летом 2022 года. Однако за это время он выходил на поле в 12 матчах во всех турнирах - все из-за постоянных травм. Он восстановился от повреждения в январе, но сразу же начались проблемы с мышцами, из-за которых он угодил в лазарет. В марте и мае у футболиста были новые травмы.

В нынешней кампании Поль принял участие в 2 матчах Серии А.