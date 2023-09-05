Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер продлил контракт с Индзаги до 2025 года
Симоне Индзаги продлил контракт с клубом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Симоне Индзаги продлил контракт с "Интером". Новое соглашение 47-летнего специалиста с миланским клубом будет действовать до 2025 года.
Индзаги занимает пост главного тренера "Интера" с 2021 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также дошла до финала Лиги чемпионов-2023.
2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣✍️????????— Inter (@Inter) September 5, 2023
???? https://t.co/zrRtGOQxdd#ForzaInter #Inzaghi2025 pic.twitter.com/J9UsgL1UYh
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер объявил заявку на Лигу чемпионов
- Легенда Интера возглавил Ференцварош
- Береза: Довбик перешел в Жирону благодаря Русолу
- Серия А. Боевой корабль Интера снес Фиорентину, Дженоа проигрывает после ухода Малиновского, дебют Коваленко
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
Новости по теме
- 08:48 Зарубежные Индзаги прокомментировал повторение лучшего старта Интера в Серии А с 1966 года
- 23:51 Зарубежные Серия А. Боевой корабль Интера снес Фиорентину, Дженоа проигрывает после ухода Малиновского, дебют Коваленко
- 10:22 Прогнозы на футбол Интер - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.09.2023
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн