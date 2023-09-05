Интер продлил контракт с Индзаги до 2025 года

Симоне Индзаги продлил контракт с "Интером". Новое соглашение 47-летнего специалиста с миланским клубом будет действовать до 2025 года.

Индзаги занимает пост главного тренера "Интера" с 2021 года. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также дошла до финала Лиги чемпионов-2023.