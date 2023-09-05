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Серия А создаст свой видеосервис, если трансляторы не улучшат предложения
Радикальные меры
Фото: legaseriea.it
Серия А собирается создать свой видеосервис, если вещатели, которые борятся за телеправа на чемпионат, не улучшат свои предложения, сообщает Reuters со ссылкой на главу высшей итальянской футбольной лиги Луиджи Де Сьерво.
"У нас есть структура, позволяющая предлагать матчи непосредственно зрителям… мы рассматриваем этот вариант.
Мы не поддержим предложения, которые будут сочтены слишком низкими", – заявил Де Сьерво.
Лига отложила решение о продаже прав до 15-го октября, на фоне того, что предложения на покупку остались ниже запрашиваемой суммы в 1 миллиард евро. За эти деньги трансляторы смогут показывать чемпионат Италии в течение 5 лет с сезона-2024/25.
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