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Хвича Кварацхелия получает одну из самых низких зарплат в Наполи

Италия
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Большинство футболистов Наполи зарабатывает больше Хвичи

Хвича Кварацхелия получает одну из самых низких зарплат в Наполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Большинство футболистов "Наполи" зарабатывает больше Хвичи Кварацхелии. Calcio e Finanza сообщает, что зарплата грузинского вингера составляет 1 млн евро (1,3 млн до уплаты налогов). Самым высокооплачиваемым игроком является Виктор Осимхен - 4,5 млн в год.

Суммарно чемпионы Италии тратят на зарплаты 68 млн евро (42,5 без учета налогов).

В первую шестерку входят:

  • 1. Виктор Осимхен - 4,5 млн евро (5,9 до уплаты налогов);
  • 2-3. Петр Зелиньски - 3,5 млн евро (6,4);
  • 2-3. Станислав Лоботка - 3,5 млн евро (4,5);
  • 4. Джованни Ди Лоренцо - 3 млн евро (5,5);
  • 5-6. Диего Демме - 2,5 млн евро (3,2);
  • 5-6. Джакомо Распадори - 2,5 млн евро (4,6).
  • Кварацхелия занимает в списке 18-20-е место.
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