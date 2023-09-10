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Димарко: Мы должны сыграть против Украины так, как должна играть настоящая Италия
Игрок не хочет повторить ошибки, допущенные в матче с Македонией
Фото: @Inter
Защитник сборной Италии Федерико Димарко поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 с Северной Македонией (1:1) и ожиданиями от поединка со сборной Украины:
"После нашего гола мы перестали играть. А когда ты перестаешь играть на таком уровне, то сопернику нужна лишь пара возможностей для того, чтобы потом ты должен был начинать с самого начала. Им нужен был стандарт для того, чтобы получить зачетный балл, и они его получили.
Теперь мы должны сыграть против Украины так, как должна играть настоящая Италия и взять максимум очков. Это важный матч для нашего будущего. Если мы сыграем так, как в первом тайме, все будет хорошо. Италия не имеет права допускать ошибки, которые были во втором тайме против македонцев. Мы должны обыграть Украину", – отметил Димарко.
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