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Димарко: Мы должны сыграть против Украины так, как должна играть настоящая Италия

Италия
(1 голосов)

Игрок не хочет повторить ошибки, допущенные в матче с Македонией

Димарко: Мы должны сыграть против Украины так, как должна играть настоящая Италия

Фото: @Inter

Новина українською

Защитник сборной Италии Федерико Димарко поделился впечатлениями от матча отбора на Евро-2024 с Северной Македонией (1:1) и ожиданиями от поединка со сборной Украины:

"После нашего гола мы перестали играть. А когда ты перестаешь играть на таком уровне, то сопернику нужна лишь пара возможностей для того, чтобы потом ты должен был начинать с самого начала. Им нужен был стандарт для того, чтобы получить зачетный балл, и они его получили.

Теперь мы должны сыграть против Украины так, как должна играть настоящая Италия и взять максимум очков. Это важный матч для нашего будущего. Если мы сыграем так, как в первом тайме, все будет хорошо. Италия не имеет права допускать ошибки, которые были во втором тайме против македонцев. Мы должны обыграть Украину", – отметил Димарко.

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В статье: Национальная сборная Украины Федерико Димарко Национальная сборная Италии
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.09.2023 в 16:37
А ми так як проти Сербії...
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0
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.09.2023 в 16:13
Та обіграєте, не переживайте..в наступному році в товариській грі
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0
-1

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