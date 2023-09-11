Украина должна подготовиться: против нее может сыграть новый Батистута с итальянским паспортом

Сборная Украины встретится с Италией и, вероятно, ближе познакомится с новым страйкером "скуадры адзурры". Надеемся, что Ретеги не создаст проблемы Сергею Реброву, однако новое открытие следует держать на карандаше — этот парень несет в себе реальную угрозу

Сборная Италии испытывает заметный кадровый голод, когда речь идет о позиции центрфорварда. Сейчас модно говорить об универсализме, подбирать игроков, способных отработать у нескольких амплуа сразу, но никто не отменял роль классического "наконечника". Это даже понимает условный Гвардиола, любящий хитроумные манипуляции с тактикой – то же прибытие Эрлинга Холанда стало определяющим в оформлении требла.

"Скуадра адзурра" традиционно полагается на Чиро Иммобиле, но с ним есть проблемы. Капитан "Лацио" не молодеет, в феврале отпразднует 34-летие (хотя это еще не приговор в пределах Апеннинского полуострова) и все чаще ломается. Примечательно, что только в течение двух прошлых сезонов он пропустил 45 матчей или 190 дней — в конце концов, "орлы" были вынуждены отреагировать на этот факт и пригласили Тати Кастельяноса, хорошо знакомого нам по "Жироне" Виктора Цыганкова.

С национальной командой сложнее – здесь не удастся приобрести новичка, чтобы усилить состав. Итак, в начале квалификации Евро-2024 Роберто Манчини удивил неожиданным вариантом — исполнителем, призванным подстраховать/заменить Иммобиле, стал Матео Ретеги. Аргентинец, уроженец Мендосы, воспитанник "Боки Хуниорс", но с итальянскими корнями – все благодаря деду с материнской стороны, родившемуся на Сицилии.

Хотя, если провести исторический ликбез, то случай с подобной "натурализацией" не первый – например, кроме Матео были Мауро Каморанези (чемпион мира-2006, на минуточку), Раймундо Орси и легендарный Омар Сивори (обладатель "Золотого мяча"-1961 и член престижного списка ФИФА 100). Увидим, чем запомнится непосредственно наш герой.

Заслужил внимание Манчини, сравнивался с Батистутой, классно дебютировал

За родную "Боку" Ретеги провел 8 минут – появился против "Патронато" в ноябре 2018-го. Остальное время было отведено на аренды – в "Эстудиантесе", "Тальересе" и "Тигре", где Матео буквально "прорвало". Показательно, что с июня 2022-го по июль 2023-го нападающий принял участие в 70-ти встречах, отличился 35 голами и 4 результативными передачами.

В то же время следует отметить, что такие цифры мало повлияли на общетурнирное положение — "Тигре" сновал преимущественно в середине таблицы. Однако Ретеги мог действительно похвастаться личными достижениями — в 2022-м занял лидирующее место в бомбардирском списке (19), а до переезда в Европу еще успел занести в актив 11 точных выстрелов. Статистика может и не выдающаяся, однако ключевое слово для продвижения сказал именно Манчини.

“Ретеги – классический нападающий. Я помню, когда Батистута прибыл в Италию, он мне его напоминает. Понятно, что Матео – молодой парень, ему нужно время, чтобы вырасти”, – подчеркнул алленаторе.

Также рекомендацию дал Мануэль Луис Ларре, авторитетный обозреватель аргентинского чемпионата: “Он хищник в штрафной. Когда Ретеги выпадает шанс, он его не откладывает. Прекрасный в воздухе, хорошо владеющий ногами, исправный финишер”.

Действительно ли так? На заре карьеры Матео пробовался хавбеком, но сегодня мало взаимодействует с полузащитой. Это несколько усложняет коммуникацию с коллегами, особенно в реалиях Европы – пространства объективно меньше, чем в Южной Америке. Это явный минус, которым нам нужно пользоваться – по слаженности Ретеги можно "отрезать". Впрочем, на "открытых" участках форвард поражает дриблингом, скоростью и голевым "нюхом" – поверьте, если парень окажется лицом к лицу, то не промахнется.

Он прекрасно владеет обеими ногами, благодаря антропометрии неплохо борется на втором этаже, не отказывается "подключать" головой. Если не дают ворваться в штрафную, то не беда — Ретеги склонен к авантюризму и будет создавать угрозу издалека. Еще одно свойство – цепкость; Матео и эффективно идет в отбор, и уже с мячом поборется, и довольно непринужденно развернется, чтобы нанести удар.

Пока что характер Манчини выглядит как аванс, но в перспективе — кто знает?.. Ретеги неустанно учится. Вот что рассказал Марко Вератти: “Мы тренировались с ним всего два дня, но он произвел великолепное впечатление. У него хорошая физика, он очень хочет доказать, что способен помочь. Ему нужно определенное время, чтобы познакомиться с партнерами по команде, но он знаком и молод. Хороший нападающий, адаптация не займет много времени”.

Не заняла – Ретеги огорчил Пикфорда в проигранной встрече с Англией (1:2), а затем забил в квалификации Мальте (2:0). Кстати, в Аргентине не стали "убиваться" за игроком – Лионель Скалони сказал следующее: “Нет смысла влиять на будущее игрока, если мы в нем не уверены. У нас много игроков, которых высоко оцениваем на этой позиции”.

Ничего, теперь Матео кует собственное счастье в футболке Италии и этим невероятно гордится.

Входит в пятерку самых дорогих приобретений "Дженоа", имел предложения от более статусных клубов

Еще до вызова Манчини Матео чуть не принял условия "Удинезе", однако после раздумий решил остаться в "Тигре". "Да, это правда, что "Удинезе" хотел его в январе, но мой сын предпочел провести сезон в Аргентине. Тогда у нас не было конкретного клуба, на который мы смотрели, но наблюдалась заинтересованность не только из Италии, но и из Испании, Германии и даже Англии", — наметил ситуацию Карлос "Эль Чапа", отец футболиста.

А вот удачный старт за "скуадру адзурру", умноженный на благоприятные отзывы тренеров, экспертов и прессы, приковал взгляды топовых клубов. В определенный момент по изданиям распространялись новости, что Ретеги мог присоединиться к обоим миланским грандам, или заключить соглашение с "Наполи", если "партенопейцы" продадут Виктора Осимхена.

Спекуляции утихли, как только Матео появился в цветах "Дженоа". "Грифоны" не поскупились и заплатили "Бока Хуниорс", которой все еще принадлежали права, 12 миллионов евро. Заметим, что для генуэзцев сумма серьезная; Ретеги стал самым дорогим новичком и мгновенно закрыл пятерку самых дорогих трансферов — расположился рядом с Диего Милито, Робертом Аквафреской, Стефано Стураро и Андреа Пинамонти.

Но почему именно "Дженоа"? Коллектив недавно вернулся из низшего дивизиона, и вряд ли будет претендовать на что-то весомое, кроме борьбы за сохранение прописки. Да, руководство декларирует амбиции, подкрепило их покупками, но реалии таковы, что пока команде не выдан полный кредит доверия со стороны общественности. Это точно не "Интер" или "Милан", об интересе которых отмечалось ранее.

"Почему Италия и Генуя? Мы приняли решение всей семьей и думаем, что оно самое лучшее. Я пришел в большой клуб, счастливый и готовый учиться. Также, по моему мнению, повлиял Диего Милито, мы с ним встретились. Он очень хорошо отзывался о клубе и городе. Я спокоен, с желанием играть и побеждать”, - добавил Матео.

Очевидно, что Ретеги отказался форсировать события — лучше быть лидером в состоянии борца за выживание, где ты будешь стопроцентно иметь ценную практику, чем сидеть на скамейке запасных под Лаутаро Мартинесом. К тому же это первый европейский опыт нападающего — надо осваиваться как можно скорее, а не ждать призрачного шанса. Словом, мозги парня в полном порядке — при хороших показателях предложение от более статусной команды обязательно появится.

Начало уже заложено – Матео принес важную победу против "Лацио" (1:0). Возможно, центрфорварду повезло — мяч отлетел прямо ему на голову после того, как Иван Проведель отбил круглого перед собой. Однако в этом и состоит весь секрет настоящего страйкера – оказаться в правильном месте в правильное время.

Интересно, что Иммобиле запомнился более слабым выступлением – попал в перекладину, получил "горчичник" и низкую оценку от различных статистических порталов.

Также не игнорируем дубль и ассист в кубковой перестрелке с Моденой (4:3) — Ретеги заложил фундамент будущей победы, он же забил четвертый гол. Как видим, открытие Манчини таит в себе опасность – главное, чтобы она не воплотилась против Украины.

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