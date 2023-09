Все еще нужен, когда шестьдесят четыре. Лучано Спаллетти возвращают долги

Я смогу починить пробки,

Если у тебя погаснет свет.

Ты можешь вязать свитер у камина,

Воскресным утром прокатимся куда-нибудь.

Заниматься садом, полоть грядки -

Что может быть лучше?

Буду ли я тебе нужен,

Будешь ли ты меня кормить,

Когда мне будет шестьдесят четыре?

The Beatles, "When I'm Sixty Four"

B последние десятилетия среди итальянских тренеров выделяются две группы. "Золотые мальчики" - звёздные игроки, которым сразу же доверяют Топ-команды, и они сразу же начинают серийно побеждать, брать трофеи. И малоизвестные, которые начинают с низов и долго барахтаются там, строят симпатичные команды, но не выигрывают. В последние годы Судьба начала отдавать последним долги. В том числе и Лучано Спаллетти.

Джованни Трапаттони, Фабио Капелло, Карло Анчелотти, Роберто Манчини, Антонио Конте, Дино Дзофф, Симоне Индзаги с одной стороны, Зденек Земан, Карло Маццоне, Джампьеро Вентура, Клаудио Раньери, Джан Пьеро Гасперини, Маурицио Сарри, Стефано Пиоли, Спаллетти с другой.

Последние - методисты, учителя футбола, строители чётких и бескомпромиссных концепций. Обычно атакующих, смелых, ярких. Но проигрывающих цинизму и мощи первых. И даже в Топ-клубах проигрывавшей нетерпеливым боссам и болельщикам, не дающим время строить и не понимающим длинных заумных объяснений.

"Вы знали, что я играю лишь с тремя центральными защитниками, почему тогда возмущались с самого начала и не дали мне время на перестройку"? Так риторически спрашивал "Интер" Гасперини, уволенный уже после пяти матчей.

В итоге все же Сарри и Пиоли выиграли Скудетто. Гасперини прославился великолепной "Аталантой" 2018-2021 годов. Раньери стал бессмертным с "Лестером". А Спаллетти в 64 года стал старейшим тренером-чемпионом в истории Серии А.

Строгий учитель

Учителем футбола называл Лучано Массимилиано Аллегри, сверхуспешный тренер, говоривший, что попал на тренерскую скамью случайно. "Я должен был заняться другим". Хотя сам Спаллетти вроде бы должен был заняться другим.

Он не работал почти два года в 2014-2015 и ровно два в 2019-2021 годах. И сейчас, уходя из "Наполи", говорил, что устал, что давление слишком велико, что после Скудетто не может дать клубу больше и хочет заняться своей фермой с ослами, страусами и винодельней. Аурелио Де Лаурентис до сих пор требует компенсацию от сборной, заявляя, что отпустил Лучано на отдых, а не на другую работу.

Он меркантилен. Просто хотел получить всю свою зарплату от "зенита" и "Интера". Даже отказал "Милану" в 2020-ом, не желая терять жирный контракт от соседей, уволивших его. Пытался договориться с их Генеральным директором Джузеппе Мароттой о прекращении, но потребовал слишком большую компенсацию. Ещё и орал на Маротту: "Ты лишаешь меня работы".

Зачем он вообще уходил в "зенит" в 2010-ом, когда был на пике и мог вскоре попасть в любой Топ-клуб Италии?!

Его не любят. За постоянное хмурое лицо, постоянные резкости в адрес журналистов и арбитров, постоянные претензии и жалобы на то, что его не уважают. Он ведь бежал за Аллегри в подтрибунное помещение после 5:1 над ним в январе, желая пожать ему руку. Он сам говорит, что обычно не способен радоваться. Его долго считали высокомерным, холодным.

При этом Жозе Моуриньо заявлял, что никто так не любит прессу и разговоры с ней, как Спаллетти и сам он, Жозе, не способен дойти до такого уровня. А когда такое о тебе говорит МОУР, стоит задуматься.

В "Эмполи" и "Удинезе" Лучано очень любят и уважают, но в свое время его поведение не нравилось. В сезоне 1997/98 он говорил любимому клубу, что не готов как тренер к Серии А и хочет уйти. Но, как оказалось, всего лишь требовал усиления. А из Удине уезжал после первого же выхода команды в Лигу Чемпионов в истории, заявляя, что не может дать ЛЧ каждый год и вообще устал тренировать. И сразу же пришёл в "Рому".

Болельщики "Ромы" и вовсе смертельно ненавидят его. За изгнание Франческо Тотти, отношение, которое выглядело издевательством над Императором. Лучано присылали сообщения с угрозами, забрасывали его дом камнями. И сегодня найдите самого милого и приятного из болельщиков "джаллоросси", скажите ему одно слово "Спаллетти" и увидите, как он на глазах превращается в огнедышащего монстра.

В популярном художественном сериале о том периоде Спаллетти показан ну просто карикатурным злодеем в стиле "Гоморры".

После первого сезона в "Наполи", когда команда выбросила свою борьбу за Скудетто в канализацию за всего три тура лузерской игры и результатов, фаны требовали его ухода с баннерами. Даже обещали, что вернут его любимый украденный авто Fiat Panda, если уйдёт.

В "Интере" до сих пор злы на него из-за замены форварда Икарди на защитника Сантона. После которой ненавистный "Ювентус" забил два мяча на 87-ой и 89-ой минутах, превратил 1:2 в 3:2 и взял Скудетто, которое, казалось, уже уходило к "Наполи".

Его считали охотником на звезд, капитанов. Тотти, Икарди в "Интере", Инсинье и Мертенс в "Наполи". Отмечали, что его команды всегда проваливаются зимой, и даже повесили ярлык "зимнего Спаллетти".

Его тренерские методы не нравились многим. Поскольку его главный принцип - повторять одни и те же упражнения и объяснения десятки, сотни раз, вдалбливая их в игроков, и перепробовать на тренировках все сценарии.

Людовик Жюли пришёл к нему после финала Лиги Чемпионов с "Монако" и победы в ней с "Барселоной" и заявлял, что никогда не видел таких тренировок. "Я был в шоке несколько месяцев, потому что все просто повторялось вновь и вновь. Я чувствовал, что не способен играть в футбол, что я в видеоигре, которая возвращается к заводским настройкам каждое утро. Он не облегчал тебе жизнь и не терпел анализа его идей игроками".

"Спаллетти считал, что меня нужно дополнительно мотивировать на игру, заставлять играть", - писал Тотти в автобиографии.

Успешный учитель

Впрочем, критики несправедливы к Лучано. Даже в деле Тотти. Задолго до окончания сезона 2016/17 было ясно, что Спаллетти уходит, но Франческо не предложили новый контракт. А предлагать, разумеется, должен был не тренер, а руководство клуба. Икарди начал со ссоры с болельщиками и руководством, и Спаллетти просто исполнил вердикт боссов. А Инсинье и Мертенса несомненно выбрасывал Де Лаурентис, не простив им бунта против него.

Ну и главное. Лучано - отличный тренер. Он очень стабилен. Его итальянские команды выходили с ним в Лигу Чемпионов в десяти из 11-ти последних сезонов. Он ныне первый по числу побед в Серии А с 1994-го года. Да, можно сказать, что Капелло, Липпи, Анчелотти, Манчини рано ушли из лиги и потому лидерство Спаллетти - не показатель, но цифры на табло.

Его "Удинезе" играл красиво и вместе с "Кальяри"-1970, "Вероной"-1985, "Аталантой"-2018-21 вошёл в когорту лучших золушек итальянского футбола. В "Роме" он стал первым в новую эру на таком уровне, кто играл с "фальшивой девяткой". Как говорили, с 4-6-0. Раньше Хосепа Гвардиолы. Тотти как "0" с помощью космической скорости флангов Мансини и Таддеи создал замечательный бренд игры, который назвали "Spallettone".

Лучано всегда требовал скорости и высокий прессинг, злился на игроков "Ромы" за то, что не работают в отборе и угрожал, что уйдёт из-за этого, стуча кулаком по столу. А в летней подготовке команды его логично считают одним из лучших.

Несправедливо, что с тех времен помнят 1:7 от "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Лиги Чемпионов, а не 6:2 в финале Кубка Италии над "Интером" или статус первой итальянской команды, переигравшей мадридский "Реал" в обоих матчах плей-офф ЛЧ.

Несправедливо, что из второй каденции там помнят ссору с Тотти, а не клубный рекорд по набранным очкам (87) в Серии А и забитым мячам за сезон (90). Тогда Спаллетти работал с тактической схемой 3-4-3, воспитал Алиссона, Рюдигера, Салаха. И оставил команду, которая с неопытным тренером Эусебио Ди Франческо сразу же выйдет в полуфинал Лиги Чемпионов.

Несправедливо и что из "Интера" помнят Икарди и Сантона, а не выход в Лигу Чемпионов дважды подряд после семи лет без неё. Уже со схемой 4-3-3 и акцентом на владение мячом, короткий пас. Там он оставил фундамент для Скудетто Антонио Конте. Выдумал новую роль для Марцело Брозовича, который не мог найти себя ни на одной позиции и уже хотел уходить - последнего опорника.

Смена позиции Брозовича сыграла важную роль и в "серебре" и "бронзе" сборной Хорватии на Чемпионатах Мира.

Ну и шедевр в "Наполи". Феноменаполи, галактическая команда, как писали. Лучшая и по владению мячом и ударам по воротам, и по обороне. Играющая в великолепный быстрый вертикальный футбол со сменой мест и постоянным движением. Выигравшая лигу в одни ворота в стиле доминирования "Ювентуса". Причём после лета перестройки, пессимизма и "токсичного облака раненого города", как писали.

Впервые за 33 года "Наполи" взял Скудетто, и его герои, как сказал сам Спаллетти, навечно останутся на стенах города. Впервые за 30 лет кто-то забил пять мячей "Ювентусу" в одном матче. Вальтер Сабатини, работавший с Лучано в "Роме" и "Интере", не случайно назвал его "Наполи" "боевой машиной, несущей радость".

Виктор Осимхен был известен гулянками и травмами. Хвича Кварацхелия не был известен вообще. Оба стали монстрами. Станисласа Лоботку сам Спаллетти сравнивал с Андресом Иньестой, и никто с этим не спорил. Ким Мин-Чже пришёл из Турции и сразу же стал столпом обороны. А Петра Зелински тренер передвинул "на десять метров назад, поскольку он опасен именно бегом из глубины", и вся игра команды преобразилась.

Главное же - Лучано нашёл путь к сердцам игроков. Постоянно разговаривая с ними, объясняя футбол, но и жизнь. Де Лаурентис был удивлён такой сильной связи тренера с игроками, такой скромности, ясности и простоте нового алленаторе. Удивлены на самом деле были все, кто знает его. Он просто изменился. Повзрослел. Сам признает это, признает, что стал спокойнее, взвешеннее и уже не такой хмурый и сердитый, как был раньше.

Такой повзрослевший Спаллетти уж точно заслуживает Скудетто и пост тренера сборной Италии. В сборную он пришёл внезапно, в августе и в тяжёлые времена для неё. Судя по первому матчу против Северной Македонии (1:1), работы ещё очень много. Но кто как не Лучано умеет работать. "Я хочу быть лучшим возможным Спаллетти". Сборной Украины остаётся надеяться, что не станет таким до вторника.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine