Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Погба: Я хочу заставить критиков взять назад свои слова
Поль Погба рассказал, как относится к критике в свой адрес
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба рассказал, как относится к критике в свой адрес.
"Я хочу заставить их взять назад свои слова... Я хочу показать им, что я не слаб. Они могут говорить обо мне плохо, но я никогда не сдамся. Футбол очень красивый вид спорта, но жестокий. Люди могут забыть тебя. Ты можешь сделать что-то великое, но на следующий день ты уже никто", - приводит Goal слова Погба.
Погба выступает за "Ювентус" с 2022 года. В этом сезоне 30-летний футболист провел 2 игры в серии А, в которых не отметился результативными действиями. Футболист травмировался в последнем матче чемпионата Италии.
Большую часть прошлого сезона Поль также пропустил из-за травмы. Ранее сообщалось, что французским полузащитником интересуются "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Тренер Кривбасса о ничьей с ЛНЗ: Есть очень хорошие моменты
- Зинченко: Награду лучшему игроку матча хотел бы отдать болельщикам
- Днепр-1 выбрал Максимова, Германия остались без тренера. Главные новости за 10 сентября
- Украина должна подготовиться: против нее может сыграть новый Батистута с итальянским паспортом
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО