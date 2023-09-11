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Погба: Я хочу заставить критиков взять назад свои слова

Италия
(1 голосов)

Поль Погба рассказал, как относится к критике в свой адрес

Погба: Я хочу заставить критиков взять назад свои слова

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба рассказал, как относится к критике в свой адрес.

"Я хочу заставить их взять назад свои слова... Я хочу показать им, что я не слаб. Они могут говорить обо мне плохо, но я никогда не сдамся. Футбол очень красивый вид спорта, но жестокий. Люди могут забыть тебя. Ты можешь сделать что-то великое, но на следующий день ты уже никто", - приводит Goal слова Погба.

Погба выступает за "Ювентус" с 2022 года. В этом сезоне 30-летний футболист провел 2 игры в серии А, в которых не отметился результативными действиями. Футболист травмировался в последнем матче чемпионата Италии.

Большую часть прошлого сезона Поль также пропустил из-за травмы. Ранее сообщалось, что французским полузащитником интересуются "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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Источник:
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
11.09.2023 в 12:14
Він вже не перший раз таке каже. "Кришталевий" гравець зі складним характером і величезною зарплатою, може дійсно до саудитів.
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