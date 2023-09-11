Спаллетти: У сборной Украины есть четкая структура в игре с мячом и без него

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий матч против сборной Украины. Менеджер

– Что вы думаете об Украине? Считает ли вы, что они даже более организованы, чем Северная Македония?

– Да. У них есть четкая структура, когда у них есть мяч и когда его нет. Говорят, что нам нужно играть вертикально, но как? Когда мы находимся в их штрафной? Мы должны создать пространство и атаковать их. Все знают, как защищаться глубоко, но если мы поработаем над флангами, если заставим их двигаться, то сможем найти пространство.

Они захотят играть на контратаках, гол, который они забили в ворота Англии, подчеркивает то, о чем они думали в той игре. Первые 24 минуты они просто защищались, а Англия удерживала мяч, иногда даже совершая 40 или 50 касаний, но затем они отбирали мяч.

Дело в том, что вы не можете атаковать пространство, когда его нет. Говорят, владение мячом не важно, но больше ничего нельзя сделать, когда нет пространства. Вам нужно создать пространство и играть внутри него.

Часто игроки отражают мнение других о них. Игроки — это отражение того, что о них думают люди, если у них нет сильной личности. Если десять человек скажут кому-то: "Ты странный парень", то он и поведет себя так. Я думаю, что у меня сильная команда, но мы должны иметь ценности и быть едиными.

Я буду принимать правильные и неправильные решения, но я всегда буду делать это на благо национальной сборной", – закончил главный тренер сборной Италии.

Напомним, что Италия сыграла в ничью с Северной Македонией (1:1) в прошлом матче. Сборная Спаллетти занимает 3-е место в группе с 4-мя очками после 3-х туров. Украина опережает Италию на 3 очка, сыграв на поединок больше.

Италия сыграет с Украиной завтра, в 21:45. Матч будет многое решать в группе.