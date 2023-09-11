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Известен вероятный состав Италии на матч с Украиной
Кардинальные изменения в полузащите
Фото: twitter.com/Azzurri
Сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио опубликовал потенциальный состав сборной Италии на матч с Украиной. В стартовых 11 ожидается несколько замен.
Журналист предполагает, что центр обороны покинет Джанлука Манчини и на его место в составе станет 19-летний Джорджо Скальвини из "Аталанты". Центр полузащиты кардинально измениться: на поле выйдут Локателли, Фратеззи и Пессина вместо Бареллы, Кристанте и Тонали. Атака останется неизменной, за исключением Политано – его заменит либо Расбадори, либо Орсолини.
Предполагаемый состав сборной Италии: Доннарумма; Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко; Пессина, Локателли, Фраттези; Распадори/Орсолини, Иммобиле, Закканьи.
Напомним, что матч Италия – Украина пройдет завтра в 21:45. Сборная Сергея Реброва занимает 2-е место в группе, опережая "Адзурру" на 3 очка. При этом у сборной Итлаии есть матч в запасе.
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