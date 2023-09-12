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Леонардо Бонуччи собирается судиться с Ювентусом - источник
Летом Леонардо перебрался в немецкий Унион
Фото: fc-union-berlin.de
36-летний защитник Леонардо Бонуччи подаст иск в суд на "Ювентус". Свой бывший клуб игрок обвиняет в отсутствии адекватных условий для тренировок, нанесении ущерба имиджу и профессиональному характеру.
Вырученные средства Бонуччи планирует передать благотворительной организации Neuroland, оказывающей помощь семьям детей, находящихся в туринских больницах.
Напомним, что "Ювентус" отстранил защитника от тренировок желая избавиться от Бонуччи из-за высокой заработной платы. Летом Леонардо перебрался в немецкий "Унион".
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