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Леонардо Бонуччи собирается судиться с Ювентусом - источник

Италия
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Летом Леонардо перебрался в немецкий Унион

Леонардо Бонуччи собирается судиться с Ювентусом - источник

Фото: fc-union-berlin.de

UA-Футбол
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36-летний защитник Леонардо Бонуччи подаст иск в суд на "Ювентус". Свой бывший клуб игрок обвиняет в отсутствии адекватных условий для тренировок, нанесении ущерба имиджу и профессиональному характеру.

Вырученные средства Бонуччи планирует передать благотворительной организации Neuroland, оказывающей помощь семьям детей, находящихся в туринских больницах.

Напомним, что "Ювентус" отстранил защитника от тренировок желая избавиться от Бонуччи из-за высокой заработной платы. Летом Леонардо перебрался в немецкий "Унион".

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В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин) Унион (Берлин)
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Источник:
FabrizioRomano

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