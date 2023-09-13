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Легендарный Ханданович раздумывает над завершением карьеры – СМИ

Италия
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Он вернется в "Интер", но уже в другой роли

Легендарный Ханданович раздумывает над завершением карьеры – СМИ

Фото: SempreInter

Новина українською

Самир Ханданович думает над завершением карьеры, после того, как провел лето в статусе свободного агента. Голкипер может вернуться в "Интер", но уже в другой роли.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Вратарь провел в прошлом сезоне 16 поединков, уступив место в основе Андре Онана, который сыграл больше. В итоге клуб не стал продлевать контракт с вратарем и подписал Яна Зоммера.

39-летний Ханднович провел за свою карьеру 719 матчей, 254 из которых отстоял "на сухо". 455 поединков голкипер сыграл за "Интер".

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В статье: Самир Ханданович Интер (Милан)
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