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Легендарный Ханданович раздумывает над завершением карьеры – СМИ
Он вернется в "Интер", но уже в другой роли
Фото: SempreInter
Самир Ханданович думает над завершением карьеры, после того, как провел лето в статусе свободного агента. Голкипер может вернуться в "Интер", но уже в другой роли.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Вратарь провел в прошлом сезоне 16 поединков, уступив место в основе Андре Онана, который сыграл больше. В итоге клуб не стал продлевать контракт с вратарем и подписал Яна Зоммера.
39-летний Ханднович провел за свою карьеру 719 матчей, 254 из которых отстоял "на сухо". 455 поединков голкипер сыграл за "Интер".
Samir Handanovic, prepared to retire from professional football after being free agent this summer. ????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2023
Slovenian goalkeeper could stay at Inter with different role. pic.twitter.com/8KLSyETP5k
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