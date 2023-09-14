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Ювентус прекратил платить Погба зарплату. Клуб сэкономит значительную сумму в случае расторжения контракта

Италия
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Ювентус прекратил платить Погба зарплату из-за проваленного допинг-теста

Ювентус прекратил платить Погба зарплату. Клуб сэкономит значительную сумму в случае расторжения контракта

Фото: juventus.com

UA-Футбол
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30-летний полузащитник "Ювентуса" Поль Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе сборной Франции временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии.

Как пишет Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" перестал платить французу зарплату, поскольку из-за дисквалификации он не может тренироваться с командой. Устав позволяет не платить зарплату, если футболист отстранен.

Коллективное соглашение гласит: отстраненные футболисты должны получать минимальную зарплату в размере 42 177 евро до уплаты налогов в год, то есть около 2 тысяч евро в месяц. Также "Ювентус" сможет расторгнуть контракт с Погба, если суд признает его виновным. Если рассчитанное до 2026 года соглашение будет расторгнуто, туринцы смогут сэкономить около 30 млн. евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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Источник:
football-italia

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