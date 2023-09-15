Легендарный Франческо Тотти может вернуться в Рому

Легенда "Ромы" Франческо Тотти отреагировал на слухи о потенциальном возвращении в клуб на руководящую должность.

"Моуринью хочет, чтобы я был в "Роме"? Я так думаю, что да. Он так сказал, так что подождем и посмотрим. Мне не хватает "Ромы", - приводит ForzaRoma.info слова Тотти.

Тотти всю свою футбольную карьеру провел в "Роме". Он выступал играл за команду с 1993 года - 785 матчей, 307 голов и 209 голевых передач. После завершения карьеры он год работал в структуре клуба, а в 2018 году ушел из "Ромы".