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Легендарный Франческо Тотти может вернуться в Рому
Тотти всю свою футбольную карьеру провел в Роме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Ромы" Франческо Тотти отреагировал на слухи о потенциальном возвращении в клуб на руководящую должность.
"Моуринью хочет, чтобы я был в "Роме"? Я так думаю, что да. Он так сказал, так что подождем и посмотрим. Мне не хватает "Ромы", - приводит ForzaRoma.info слова Тотти.
Тотти всю свою футбольную карьеру провел в "Роме". Он выступал играл за команду с 1993 года - 785 матчей, 307 голов и 209 голевых передач. После завершения карьеры он год работал в структуре клуба, а в 2018 году ушел из "Ромы".
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