Интер – Милан: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

16 сентября в рамках четвертого тура Серии А 2023/24 состоится миланское дерби – "Интер" на "Джузеппе Меацца" будет принимать "Милан". Кстати, это единственные команды в текущем чемпионате, которые еще не теряли очки.

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Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.