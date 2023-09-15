Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер – Милан: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Миланскому дерби посвящается
Getty Images / Global Images Ukraine
16 сентября в рамках четвертого тура Серии А 2023/24 состоится миланское дерби – "Интер" на "Джузеппе Меацца" будет принимать "Милан". Кстати, это единственные команды в текущем чемпионате, которые еще не теряли очки.
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
Популярное сейчас
- ГУР: Есть информация из разных источников, что Кадыров впал в кому
- Детали освобождения Андреевки от воинов 3 ОШБ. Уничтожена почти вся пехота и техника 72 бригады РФ, ликвидированы три комбата
- Тест амбиций Леверкузена. Бавария – Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 15.09.2023
- Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
Новости по теме
- 10:44 Зарубежные Сегодня состоится финал Лиги чемпионов. Манчестер Сити и Интер разыграют трофей
- 11:30 Зарубежные Финал ЛЧ 2004/05 Ливерпуль - Милан: вспомните стартовые составы команд? Квиз
- 15:40 Зарубежные Вспомните стартовые составы Интера и Милана во втором полуфинале Лиги чемпионов 2002/03? Квиз