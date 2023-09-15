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Ювентус – Лацио: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
16 сентября в четвертом туре Серии А 2023/24 туринский "Ювентус" в родных стенах будет встречаться с римским "Лацио".
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Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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