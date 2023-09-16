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Симоне Индзаги: Интер надеется сыграть 57 игр, как и в прошлом сезоне
Кампания 22/23 была удачной для миланцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги рассказал целые команды на текущий сезон:
“Не беспокоит ли, что Интер всегда должен побеждать? Это меня не волнует. Это нормально, что у команды есть амбиции провести больше матчей — мы надеемся сыграть 57 игр, как и в прошлом сезоне. Мы – "Интер", и мы здесь для того, чтобы побеждать, выигрывать трофеи и доставлять удовольствие болельщикам.
У меня есть сомнения относительно команды, они есть всегда, а сегодня еще больше, потому что вчера я видел Лаутаро всего полчаса, Санчеса и Куадрадо я увижу сегодня, поэтому я должен попытаться оценить и понять, кого выпускать в стартовом составе в следующем матче.
Есть сыгравшие 180 минут за сборную, а сыгравшие 45 — у меня есть сомнения. Сегодня будет финальная тренировка, завтра мы "разбудим" мышцы, а потом я сделаю выбор в пользу "Интера", - сказал вчера Индзаги.
Напомним, что в прошлом сезоне "Интер" помимо участия в Серии А дошел до финала Лиги чемпионов, а также выиграл Кубок и Суперкубок Италии. Соответственно команда приняла участие во всех возможных матчах сезона.
В текущем чемпионате "нерадзури" стартовали с трех подряд побед. Они возглавляют таблицу Серии А с девятью очками в активе и разницей забитых-пропущенных 8:0.
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