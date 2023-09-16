Симоне Индзаги: Интер надеется сыграть 57 игр, как и в прошлом сезоне

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги рассказал целые команды на текущий сезон:

“Не беспокоит ли, что Интер всегда должен побеждать? Это меня не волнует. Это нормально, что у команды есть амбиции провести больше матчей — мы надеемся сыграть 57 игр, как и в прошлом сезоне. Мы – "Интер", и мы здесь для того, чтобы побеждать, выигрывать трофеи и доставлять удовольствие болельщикам.

У меня есть сомнения относительно команды, они есть всегда, а сегодня еще больше, потому что вчера я видел Лаутаро всего полчаса, Санчеса и Куадрадо я увижу сегодня, поэтому я должен попытаться оценить и понять, кого выпускать в стартовом составе в следующем матче.

Есть сыгравшие 180 минут за сборную, а сыгравшие 45 — у меня есть сомнения. Сегодня будет финальная тренировка, завтра мы "разбудим" мышцы, а потом я сделаю выбор в пользу "Интера", - сказал вчера Индзаги.