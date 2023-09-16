Топ-соперник для Малиновского. Дженоа - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Ранее Руслан Малиновский слыл своим умением забивать топ-соперникам. Сейчас, после перехода в "Дженоа", у него будет очередной такой шанс – в гости приедет чемпион страны "Наполи".

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Матч четвертого тура Серии А состоится в субботу, 16 сентября, в 21:45. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO Футбол 2.

Чемпионат Италии

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