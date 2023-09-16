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Топ-соперник для Малиновского. Дженоа - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
(1 голосов)

Дженоа - Наполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Топ-соперник для Малиновского. Дженоа - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото: genoacfc.it

UA-Футбол
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Ранее Руслан Малиновский слыл своим умением забивать топ-соперникам. Сейчас, после перехода в "Дженоа", у него будет очередной такой шанс – в гости приедет чемпион страны "Наполи".

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Матч четвертого тура Серии А состоится в субботу, 16 сентября, в 21:45. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO Футбол 2.

Чемпионат Италии

"Дженоа" 21:45 "Наполи"

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Трансляція матчу Дженоа - Наполі
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