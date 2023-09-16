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Интер - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Интер - Милан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Миланское дерби пройдет при здоровой атмосфере. Обе команды хорошо начали сезон и стараются не отдавать лидерство. Но победить может только один.
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Матч четвертого тура Серии А состоится в субботу, 16 сентября, в 19:00. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO Футбол 1.
Чемпионат Италии
"Интер" 19:00 "Милан"
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Трансляція матчу Інтер - МіланСмотреть трансляцию
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