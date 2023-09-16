Интер - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Миланское дерби пройдет при здоровой атмосфере. Обе команды хорошо начали сезон и стараются не отдавать лидерство. Но победить может только один.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч четвертого тура Серии А состоится в субботу, 16 сентября, в 19:00. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO Футбол 1.

Чемпионат Италии

Тестовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>