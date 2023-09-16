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Ювентус - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
(1 голосов)

Ювентус - Лацио: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Ювентус - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

UA-Футбол
Новина українською

В Италии сегодня – день топ-противостояний. Откроет этот день матч "Ювентуса" и "Лацио", достаточно принципиальных соперников.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч четвертого тура Серии А состоится в субботу, 16 сентября, в 16:00. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO Футбол 1.

Чемпионат Италии

"Ювентус" 16:00 "Лацио"

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Трансляція матчу Ювентус - Лаціо
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