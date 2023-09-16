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Ювентус - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Ювентус - Лацио: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
В Италии сегодня – день топ-противостояний. Откроет этот день матч "Ювентуса" и "Лацио", достаточно принципиальных соперников.
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Матч четвертого тура Серии А состоится в субботу, 16 сентября, в 16:00. Смотреть можно на видеосервисе MEGOGO Футбол 1.
Чемпионат Италии
"Ювентус" 16:00 "Лацио"
Тестовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>
Трансляція матчу Ювентус - ЛаціоСмотреть трансляцию
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