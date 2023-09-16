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Роналду хочет отсудить у Ювентуса 20 миллионов евро

Италия
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Зарплата, которую не получил португалец во время эпидемии Covid-19

Роналду хочет отсудить у Ювентуса 20 миллионов евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиано Роналду планирует отсудить у "Ювентуса" часть зарплаты, которую клуб не выплатил ему во время эпидемии Covid-19. Тогда нападающий согласился на отсрочку ежемесячных платежей из-за затруднительного положения команды.

Португалец обратился за помощью к адвокатам и подал официальное заявление в туринский клуб. За время пандемии "зебры" не доплатили Роналду 19.9 миллионов евро.

Похожая ситуация была у бывшего игрока "Ювентуса" Пауло Дибалы. Ему удалось достичь соглашения с клубом через суд и получить 3 млн евро компенсации.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
gazzetta.it

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