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Роналду хочет отсудить у Ювентуса 20 миллионов евро
Зарплата, которую не получил португалец во время эпидемии Covid-19
Getty Images / Global Images Ukraine
Криштиано Роналду планирует отсудить у "Ювентуса" часть зарплаты, которую клуб не выплатил ему во время эпидемии Covid-19. Тогда нападающий согласился на отсрочку ежемесячных платежей из-за затруднительного положения команды.
Португалец обратился за помощью к адвокатам и подал официальное заявление в туринский клуб. За время пандемии "зебры" не доплатили Роналду 19.9 миллионов евро.
Похожая ситуация была у бывшего игрока "Ювентуса" Пауло Дибалы. Ему удалось достичь соглашения с клубом через суд и получить 3 млн евро компенсации.
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