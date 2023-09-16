Серия А. Ювентус - Лацио 3:1. Уже подкрался заметно

Серия А. Четвертый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лацио" 3:1

Голы: Влахович 10, 67, Кьеза 26 - Луис Альберто 64

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, МакКенни (Веа 72), Локателли, Миретти (Фаджоли 59), Рабио, Костич (Камбиазо 59), Влахович (Кен 83), Кьеза (Милик 83)

"Лацио": Проведель, Хюсай (Лука Пеллегрини 46), Казале, А. Романьоли, Марушич, Катальди (Ровелла 46), Камада (Гендузи 78), Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Педро 72), Иммобиле (Кастельянос 69), Дзакканьи

Предупреждения: Миретти 8, Бремер 16, Гатти 61, Камбиазо 77, Влахович 82 - Лука Пеллегрини 84

Главный арбитр: Фабио Мареска

В предыдущем туре я писал: "Ювентус" подкрался незаметно". Пока все говорили об идеальном начале сезона миланских клубов, о провале римских, о проблемах неаполитанского чемпиона, туринская команда тихо набрала семь очков в трех матчах. И это стоило отметить, тем более, что она обычно начинает сезон слабо и отчаянно пытается догнать спуртами во втором круге. Сейчас и спурта может не понадобиться.

После первых трех матчей можно было сказать, что соперники не готовы и вообще не гранды. Еще и указать на неровную игру против них, недостаточный креатив, просто слабое выступление дома против "Болоньи". Но теперь дома побежден серебряный призер, в предыдущем туре победивший в гостях чемпиона, и не заметить приближение "Юве" уже невозможно. Прямо сейчас он на первом месте.

Причем эта победа особо ценна еще и из-за атмосферы вокруг "бьянконери" в последние дни. Из-за скандалов вокруг Леонардо Бонуччи и Поля Погба, слухов о продаже клуба. Они сумели собраться. Возможно, сумели именно благодаря этим проблемам, сгруппировавшись против них.

Сегодня при желании также можно указать на некоторые проблемы. Прежде всего - лишь 36 процентов владения мячом и нередкий "автобус". Но ведь такова стихия Массимилиано Аллегри. Да и контратаки были частыми и опасными, по опасным моментам хозяева превзошли гостей. Они и вовсе начали весьма активным высоким прессингом и в первой четверти матча полностью переигрывали соперника. А потом играли по результату.

Прежде всего, удалось забить ранний гол. МакКенни чуть не упустил мяч за боковую линию - остались сантиметры. Но в итоге удержал, разыграл на правом фланге, Локателли прострелил, а Влахович замкнул. Затем еще и Проведель тащил из-под перекладины удар Костича. Похожий от Камады вытащил Щенсны, но МакКенни вновь разыграл (с Миретти), Рабио прострелил, а Кьеза замкнул.

Пятый гол Федерико в семи последних матчах. Он и Влахович начали сезон отлично. При том, что он был под вопросом на этот матч из-за травмы. А "Лацио", блестящая оборона предыдущего сезона, пропустил во всех четырех турах нынешнего.

"Лацио" все пасовал, пасовал, искал и искал, забрасывал в штрафную, пробивал в защитников. Но как раз Проведель спас от двух опаснейших ударов головой Рабио. Хотя в итоге гости перехватили, и Луис Альберто будто рукой забросил с 20-ти метров. Но тут же МакКенни со своей половины поля нашел Влаховича в тех же 20-ти, тот сумел защитить мяч от двух соперников и точно пробил низом.

Уже шесть побед и ничья в последних семи матчах "Ювентуса" дома против "Лацио". В этом ли дело? Или же просто в том, что "Юве" сейчас организован и силен. После ничьей и двух поражений он наконец-то победил команду Топ-7. И, учитывая, что не играет в Еврокубках, выглядит очень сильным кандидатом на высокие места. А "Лацио" лишь с тремя очками и должен прежде всего забыть о победе над "Наполи".