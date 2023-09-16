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Ювентус - Лацио 3:1. Дубль Влаховича. Обзор матча и видео голов
"Зебры" лидируют в таблице
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 4-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" обыграл римский "Лацио". Подопечные Массимиально Аллегри дважды поразили ворота гостей в первом тайме. На что "орлы", усилиями Луиса Альберто", отыграли один мяч во втором тайме. Однако через 3 минуты Влахович оформил дубль и снял вопрос на счет победителя. На данный момент "Юве" лидирует в турнирной таблице, но "Милан" и "Интер" свои матчи в этом туре еще не сыграли, команда Маурицио Сарри расположился аж на 15-й позиции.
Серия А. Четвертый тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
Голы: Влахович 10, 67, Кьеза 26 - Луис Альберто 64
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