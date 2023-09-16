Ювентус - Лацио 3:1. Дубль Влаховича. Обзор матча и видео голов

В рамках 4-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" обыграл римский "Лацио". Подопечные Массимиально Аллегри дважды поразили ворота гостей в первом тайме. На что "орлы", усилиями Луиса Альберто", отыграли один мяч во втором тайме. Однако через 3 минуты Влахович оформил дубль и снял вопрос на счет победителя. На данный момент "Юве" лидирует в турнирной таблице, но "Милан" и "Интер" свои матчи в этом туре еще не сыграли, команда Маурицио Сарри расположился аж на 15-й позиции.

Серия А. Четвертый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лацио" 3:1

Голы: Влахович 10, 67, Кьеза 26 - Луис Альберто 64