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Ювентус - Лацио 3:1. Дубль Влаховича. Обзор матча и видео голов

Италия
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"Зебры" лидируют в таблице

Ювентус - Лацио 3:1. Дубль Влаховича. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 4-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" обыграл римский "Лацио". Подопечные Массимиально Аллегри дважды поразили ворота гостей в первом тайме. На что "орлы", усилиями Луиса Альберто", отыграли один мяч во втором тайме. Однако через 3 минуты Влахович оформил дубль и снял вопрос на счет победителя. На данный момент "Юве" лидирует в турнирной таблице, но "Милан" и "Интер" свои матчи в этом туре еще не сыграли, команда Маурицио Сарри расположился аж на 15-й позиции.

Серия А. Четвертый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лацио" 3:1

Голы: Влахович 10, 67, Кьеза 26 - Луис Альберто 64

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Лацио (Рим)
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